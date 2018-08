Atletica – Scoperta frode clamorosa ai danni della federazione keniana | multa e

sportfair

(Di giovedì 30 agosto 2018) Iaaf, keniano Okeyo squalificato a vita ed escluso dal consiglio. Soldi dello sponsor Nike sottratti allae trasferiti in un altro conto Il Comitato eticointernazionale diha squalificato a vita il keniano David Okeyo, membro del Consiglio Iaaf, riconosciuto colpevole di avere sottratto ingenti somme di denaro dalle cassedidel suo paese. Secondo il Comitato etico, Okeyo “ha commesso violazioni del codice in dieci occasioni in un lungo periodo di tempo” a partire dal 2004, trasferendo proventi per oltre un milione di dollari derivanti da un accordo di sponsorizzazione con la Nike dal contoa un altro a cui avevano accesso, oltre a lui, altri due funzionaristessa AK. “Con la sua condotta ha privato ladi somme che avrebbero potuto essere ...