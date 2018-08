Atalanta | Papu Gomez e Cornelius affondano la Dea | addio Europa League

Copenaghen-Atalanta - le formazioni : la Dea punta l’Europa - dentro il Papu Gomez : Copenaghen-Atalanta- Dopo un match d’andata sfortunato e ricco di tante opportunità malamente sprecate, l’Atalanta fa visita al Copenaghen in terra danese in quello che sia annuncia un match vitale per il proseguimento della stagione. Gasperini ha voglia di regalare la fase a girone dell’Europa League ai suoi tifosi. Una nuova sfida come nella passata stagione, […] L'articolo Copenaghen-Atalanta, le formazioni: la Dea ...

Atalanta - contro il Copenhagen torna il Papu Gomez dal primo minuto : L’Atalanta si prepara alla sfida europea contro il Copenhagen, match che può già essere considerato il più importante della stagione. Dopo lo 0-0 dell’andata, ai nerazzurri occorrerà mettere in campo una super prestazione per superare i danesi e conquistare la fase a gironi dell’Europa League. Per la banda allenata da Gasperini, reduce dal pareggio pirotecnico dell’Olimpico contro la Roma, sarà importante trovare la ...

Atalanta-Copenhagen - Europa League 2019 : le probabili formazioni. Papu Gomez trascina la Dea : Questa sera (ore 20.00) l’Atalanta scenderà in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia per affrontare il Copenhagen nell’andata dei playoff dell’Europa League 2019. Gli orobici sono chiamati a un ultimo sforzo, devono superare l’ostacolo finale per accedere alla fase finale della seconda competizione continentale per importanza. La Dea parte favorita e cerca un risultato importante in vista dell’incontro di ritorno ...

1^ giornata - Atalanta capolista : il Papu abbatte il Frosinone -VIDEO- : Atalanta capolista- 4-0 che non ammette repliche. L’Atalanta asfalta il Frosinone e balza in testa alla classifica di Serie A. Un’Atalanta perfetta, ben organizzata tra i reparti e devastante in contropiede. Protagonista della serata il solito Papu Gomez, autore di una doppietta. L’attaccante argentino ha aperto e chiuso il match con due gol di pregevole […] L'articolo 1^ giornata, Atalanta capolista: il Papu abbatte il ...

DIRETTA/ Atalanta-Frosinone (risultato finale 4-0) : Papu Gomez show - Gasperini "è il nostro Cristiano Ronaldo" : DIRETTA Atalanta Frosinone, streaming video e tv: risultato finale 4-0, Papu Gomez show. Gasperini: "E' il nostro Cristiano Ronaldo, ora testa all'Europa League"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 09:22:00 GMT)

Serie A - il ciclone Atalanta colpisce il Frosinone : 4-0. Doppietta del Papu Gomez : La prima giornata del campionato di Serie A 2017-18 si chiude con un’Atalanta che travolge il neopromosso e rivoluzionato Frosinone per 4-0 nel primo “monday night” di questa stagione. A segno il “Papu” Gomez con una Doppietta, il neo-acquisto Pasalic e l’olandese Hateboer. I bergamaschi sono in grande forma e danno segnali positivi in vista del playoff di Europa League di giovedì sera contro il Copenhagen. Negli altri campi, ieri nel ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Atalanta-Frosinone 4-0. Papu Gomez ispiratissimo - ciociari travolti : La sfida tra Atalanta e Frosinone non ha avuto storia: il posticipo della prima giornata di Serie A sorride agli orobici, che travolgono con un netto 4-0 la compagine ciociara. Mattatore della serata “Papu” Gomez: due gol, due assist, partita da incorniciare. Tutta la squadra, causa Europa League, è già in forma, ma l’argentino svetta su tutti: giovedì a Reggio Emilia, contro i danesi del Copenhagen, bisognerà completare ...

Atalanta - il Papu Gomez svela il “giallo” della fascia da capitano : Il Papu Gomez ha indossato oggi una fascia camouflage nella gara vinta dall’Atalanta contro il Frosinone La Lega Serie A ha deciso che tutti i capitani in campo in campionato dovranno avere la stessa fascia al braccio. Il Papu Gomez però oggi ha indossato una fascia personalizzata ed ha spiegato in seguito a Sky il motivo di tutto ciò: “Non avevo la fascia di capitano della lega perché era troppo grande. Non volevo infrangere ...

Papu-show e l’Atalanta passeggia sul Frosinone : Gomez - Pasalic ed una grande organizzazione data dal Gasp : Atalanta dominante questa sera di fronte al pubblico amico contro un Frosinone annichilito nel giorno del ritorno in Serie A Il ritorno del Frosinone in Serie A, è stato reso amaro da una grande prestazione dell’Atalanta di Gasperini, vittoriosa con un netto 4-0. Una squadra in palla, più in forma rispetto alle altre del nostro campionato anche a causa dell’inizio anticipato della preparazione per l’impegno in Europa ...

Diretta/ Atalanta-Frosinone (risultato finale 4-0) streaming video e tv : doppietta di Papu Gomez! : Diretta Atalanta Frosinone, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. All'Atleti Azzurri d'Italia la Dea apre la sua Serie A contro i neopromossi ciociari(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 22:16:00 GMT)

Atalanta-Frosinone 2-0 La Diretta La sblocca il Papu - poi Hateboer : Il primo posticipo del lunedì sera della nuova stagione calcistica va in scena allo stadio Atleti Azzurri d'Italia e vede di fronte Atalanta e Frosinone. I bergamaschi sono già rodati dagli incontri ...

Atalanta-Frosinone 1-0 LIVE : la sblocca il Papu Gomez : Atalanta-Frosinone – Si conclude la prima giornata valida per il campionato di Serie A, Atalanta e Frosinone pronti a regalare spettacolo. Inizio importante per la squadra di Gasperini, grande protagonista in Europa League, nonostante qualche critica di mercato la squadra può considerarsi super competitiva. Il Frosinone dopo la promozione spera di raggiungere la salvezza. ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; ...

Sarajevo-Atalanta 0-8 - il "Papu" e Barrow trascinano i bergamaschi al turno successivo : Un'Atalanta straripante travolge il Sarajevo in trasferta con la bellezza di otto reti e festeggia l'accesso al terzo preliminare di Europa League. I fantasmi del rocambolesco 2-2 della sfida d'andata ...

Sarajevo-Atalanta 0-5 LIVE - la squadra di Gasperini è uno spettacolo : Papu Gomez pazzesco : Si sta giocando il ritorno della gara di Europa League tra Sarajevo ed Atalanta, dopo il 2-2 dell’andata la squadra di Gasperini deve vincere per superare il turno. Gli ospiti si affidano alla coppia d’attacco formata da Papu Gomez e Barrow. Sarajevo: Pavlovic; Hebibovic, Adukor, Mujakic, Pidro; Dupovac, Rahmanovic; Sisic, Velkoski, Halilovic; Ahmetovic Atalanta: Berisha, Toloi, Palomino, Masiello, Hateboer, Freuler, deRoon, Pessina, ...