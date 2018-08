calcioweb.eu

: #Atalanta, #Gasperini 'perde la testa': l'allenatore furioso in conferenza stampa - CalcioWeb : #Atalanta, #Gasperini 'perde la testa': l'allenatore furioso in conferenza stampa - 92Spagnolo : Peccato per l'#Atalanta ma aveva ragione #Gasperini. La squadra non è forte come quella dell'anno scorso #CopenaghenAtalanta - stemilan1899 : @tcarapezza Non c'entra Rino, Gasperini è un maestro di calcio.. guarda come gioca l Atalanta, io la guardo sempre… -

(Di giovedì 30 agosto 2018) L’non è riuscita a staccare il pass per la fase a gironi di Europa League, al termine della partita contro il Copenhagen nervosismo per l’allenatore: “le partite a eliminazione diretta sono così, diverse da quelle di campionato dove c’è sempre la possibilità di rimediare. In questo tipo di gare conta la freddezza, la lucidità, la determinazione nel segnare. Noi non siamo riusciti, su 30 episodi, a realizzare un gol. Loro stavano meglio, abbiamo fatto tutto il possibile: ci è mancato davvero solo il gol. Dispiace soprattutto per i tifosi e per i ragazzi, andare in giro per l’Europa è una cosa bellissima. Questa è una squadra che reagisce, sono tutti ragazzi molto positivi. È normale essere delusi a fine partita, io li ho sempre visti lavorare con la voglia di arrivare in Europa per i tifosi e per loro stessi. Non è stato facile giocare sei ...