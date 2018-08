Atalanta | contro il Copenaghen sfuma ai rigori il sogno Europa League

Lacrime Atalanta - eliminazione (immeritata) in Europa League contro il Copenhagen : fatali i calci di rigore - decisivi gli errori di Gomez e Cornelius : Si è concluso l’ultimo turno di Europa League prima dell’inizio della fase a gironi, sono scese in campo Copenhagen e Atalanta che hanno dato vita ad una partita equilibratissima e che ha confermato le indicazioni della gara d’andata. Nel complesso il doppio match può essere considerato come sfortunato per la squadra di Gasperini, anche oggi i nerazzurri vicini al gol in diverse occasioni in particolar modo con il solito ...

Europa League - l’Atalanta tenta il colpo contro il Copenaghen : ecco le probabili formazioni e dove vedere la partita in TV : L’Atalanta si gioca tutta la stagione europea in una notte contro il Copenaghen: all’andata la partita è finita 0-0. Gasperini farà giocare alcuni dei titolari lasciati a riposo nel posticipo contro la Roma: in avanti ci saranno Gomez e Zapata. La partita inizierà alle 18:30 e sarà trasmesso da Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251. probabili formazioni Copenaghen: Joronen; Ankersen, Vavro, Bjelland, Boilesen; Skov, ...

Atalanta - contro il Copenhagen torna il Papu Gomez dal primo minuto : L’Atalanta si prepara alla sfida europea contro il Copenhagen, match che può già essere considerato il più importante della stagione. Dopo lo 0-0 dell’andata, ai nerazzurri occorrerà mettere in campo una super prestazione per superare i danesi e conquistare la fase a gironi dell’Europa League. Per la banda allenata da Gasperini, reduce dal pareggio pirotecnico dell’Olimpico contro la Roma, sarà importante trovare la ...

Roma - sale la quota scudetto dopo il pareggio contro l’Atalanta : La Roma butta un tempo nel match in casa contro l’Atalanta e solo in extremis riesce a pareggiare una partita che sembrava irrimediabilmente compromessa all’intervallo, dove si è arrivati sull’1-3. Il pareggio di ieri ha allontanato i giallorossi dalla vetta della classifica (dove restano, a punteggio pieno, Juventus, Napoli e Spal) ma non solo. I giallorossi hanno perso molto terreno nelle scommesse sullo scudetto, dove ...

Europa League Atalanta - contro il Copenaghen arbitra Sidiropoulos : BERGAMO - Definita la terna arbitrale per la gara di ritorno dei playoff di Europa League . In campo giovedì alle 18.30, Copenaghen - Atalanta sarà arbitrata dal greco Tasos Sidiropoulos . Greci anche ...

Gol Rigoni - l’Atalanta ribalta tutto contro la Roma : partita incredibile [VIDEO] : GOL Rigoni – Si sta giocando l’ultimo match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, in campo Roma ed Atalanta che stanno regalano grandi emozioni. Giallorossi in vantaggio con un gol di tacco di Pastore, poi entra in campo la squadra di Gasperini e ribalta tutto prima con Castagne e poi con Rigoni, partita veramente incredibile all’Olimpico. GOL Rigoni #Zapata umilia #Manolas e #Rigoni va in rete! ...

Atalanta - Gasperini : 'Contro la Roma poco turnover' : L'Atalanta alla vigilia del Monday Night con la Roma recupera Palomino, ma Gian Piero Gasperini getta acqua sul fuoco in tema di turnover. 'È vero che giovedì ci giochiamo a Copenaghen il passaggio ai ...

LIVE Atalanta-Copenhagen - Europa League 2019 in DIRETTA : 0-0. La Dea pronta a incantare contro i danesi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Atalanta-Copenhagen, andata dei playoff dell’Europa League 2018-2019. Dopo aver superato senza intoppi i primi due turni preliminari, la Dea deve fare l’ultimo passo per approdare alla fase finale del secondo torneo continentale. Nello spareggio decisivo i bergamaschi si troveranno di fronte il Copenhagen, squadra attualmente al comando del campionato danese. Gli uomini di Gian Piero Gasperini ...

Roma - contro l'Atalanta Cristante sfida il suo passato : Lunedì sera riflettori puntati sul grande ex di turno, che molto probabilmente debutterà da titolare proprio contro la squadra che l'ha consacrato

Gol Gomez - l’Atalanta la sblocca subito contro il Frosinone : Toloi super [VIDEO] : GOL Gomez – Si conclude l’ultima giornata del campionato di Serie A, in campo Atalanta e Frosinone, la squadra di Gasperini spera di confermarsi dopo le buone prove in Europa League. I nerazzurri passano subito in vantaggio, grande azione personale del difensore Toloi, ci pensa il Papu Gomez a sbloccare il match. Gol Gomez LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...

Frosinone News : i convocati di Moreno Longo per la sfida contro l’Atalanta : Moreno Longo, tecnico del Frosinone, ha diramato la seguente lista dei convocati per la partita di domani sera contro l’Atalanta. Esordio rinviato per Campbell, c’è Pinamonti. E’ stato diffuso l’elenco dei convocati del Frosinone di Moreno Longo. Sono 24 i giocatori che prenderanno parte alla trasferta contro l’Atalanta allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo. La partita è in programma per lunedì 20 Agosto ...

Europa. Atalanta ai playoff contro il Copenhagen : L’Atalanta partiva con una vittoria esterna per 4-1. La squadra di Gasperini a Reggio Emilia bissa il successo dell’andata contro

Atalanta in estasi : l’esultanza al termine della gara contro l’Haifa è esilarante [VIDEO] : Super Atalanta nella gara contro l’Hapoel Haifa e passaggio del turno conquistato, adesso di fronte il Copenaghen. La squadra di Gasperini ha controllato il risultato dell’andata (1-4), successo anche al ritorno per i nerazzurri, basta un gol di Duvan Zapata al 71'. L’ex Sampdoria è stato grande protagonista di questo inizio di stagione dell’Atalanta. Finisce 2-0, nel finale rete anche di Cornelius e passaggio del turno conquistato, ...