Il Tesoro ha collocato Btp per 6 miliardi, con rendimenti in forte rialzo. I Btp a 5 anni sono stati collocati per 3,75 miliardi ad un rendimento lordo del 2,44%, in rialzo di 63 punti base. Piazzati anche Btp a 10 anni per 2,25 miliardi a un rendimento del 3,25%, in rialzo di 37 punti base. Isono sui massimi dal. La domanda è stata superiore all'offerta. Intanto si allarga lo spread tra Btp e Bund che balza sopra quota 280, a 285punti base. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,23%.(Di giovedì 30 agosto 2018)