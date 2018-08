Asta BTp | rendimento 10 anni al 3 | 25% A Piazza Affari Tenaris giù con Argentina

Italia : rendimenti in forte rialzo nell'Asta di Btp : Il Ministero dell'Economia questa mattina ha collocato il nuovo Btp quinquennale al rendimento del 2,44%, dato maggiore da dicembre 2013,, in netto aumento rispetto all'1,8% di luglio. Andamento simile per il dato ...

Partenza debole per Piazza Affari - -0 - 2% - - attesa per Asta Btp : Milano, 30 ago., askanews, - Partenza debole per Piazza Affari in scia all'andamento negativo delle Borse europee. L'indice principale Ftse Mib cede lo 0,2% a 20.713 punti. Tra le blue chip maglia ...

Chiusura record a WallStreet. Italia : occhi puntati all'Asta di Btp - : A WallStreet nuovo record. La prima economia cresce nel secondo trimestre del 4,2%. Il Tesoro Italiano ha collocato Bot 6 mesi per 6 miliardi, con un rendimento medio di +0,438%, in aumento di 37 punti base rispetto all'asta precedente. ...

Perché la nuova Asta BTp rischia di far impennare lo spread anche oltre i «demeriti» dell’Italia : Giovedì 30 agosto il Tesoro collocherà ulteriori titoli decennali che a breve saranno presi come nuova misura per il calcolo del differenziale con la Germania. Con uno scarto di 18 punti rispetto al vecchio benchmark, quota 300 è più vicina...

Piazza Affari peggiore d’Europa. Btp risalgono dopo Asta Tesoro : Incerte per le principali Borse europee che sfruttano solo parzialmente i benefici dell'accordo commerciale Usa-Messico, intesa già capace ieri di portare a nuovi record gli indici americani S&P500 e Nasdaq. Acquisti sul settore auto ma non bastano a spingere la borsa milanese: ancora pressione sui titoli di Stato che migliorano però dopo l'asta di Ctz. Euro/dollaro a 1,17...

Asta BTp e rating Fitch : esami da brivido per l'Italia : Le parole di Powell, che ha difeso i rialzi graduali dei tassi e che ha escluso un surriscaldamento dell'economia, hanno spinto al rialzo i rendimenti dei titoli a due anni mentre quelli del ...

Lo spread apre in calo a 269 punti Asta deserta per i Bot - Btp oltre il 3% Perché questa crisi è diversa dal 2011 : Unicredit cede il 2,58%. Euro debole, scende sotto 1,14 Asta specialisti, nessuna richiesta su 600 milioni di Bot

Tesoro - l'Asta di BTP e CCTEu sollecita una domanda modesta : Teleborsa, - Fa il pieno l'asta di BTP e CCT indicizzati all'Euribor , collocati stamattina dal Tesoro, ma laAsta omanda è stata un po' più fiacca del solito ed i rendimenti sono diminuiti. Sono stati ...