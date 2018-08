Assistenza sanitaria | Asl cerca 25 ragazzi da inserire nel servizio civile

Campania e Calabria non garantiscono i livelli essenziali di Assistenza sanitaria. Paese migliora - resta divario Nord-Sud : Meno Regioni inadempienti, ma restano le disuguaglianze e diverse lacune nel sistema di monitoraggio. È quanto emerge dai dati provvisori del monitoraggio sui livelli essenziali di assistenza (Lea) 2016 del Ministero della Salute, contenuti nel Rapporto di coordinamento di Finanza pubblica 2018 della Corte dei Conti e diffusi dal Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanzattiva. I dati definitivi saranno pubblicati dal ministero, ma già ...

Assistenza sanitaria ALL'ESTERO / "Se parto cosa devo fare?" - la spiegazione del Ministero della Salute : ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, "Se parto cosa devo fare?": il Ministero della Salute mostra tutte le informazioni utili da sapere prima di partire per un viaggio fuori Italia.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 00:22:00 GMT)

'Se Parto per…' - la guida per Assistenza sanitaria all'estero : ... e a tutti gli operatori sanitari, di avere informazioni sul diritto o meno all'assistenza sanitaria durante un soggiorno in un qualsiasi Paese del mondo e su come ottenerla. Basta spuntare il paese ...

Assistenza a lungo termine : Italia investe solo 10% spesa sanitaria : Roma, 11 lug., askanews, - L'Italia, il Paese più vecchio d'Europa, sta vivendo - e sempre più lo farà - le conseguenze della pressione demografica: aumento del carico di cronicità, disabilità e non ...