Asia Argento | le foto dell' artista

Asia Argento - Rain Dove si corregge sulle foto hot : "Bennett non aveva 12 anni" : Rain Dove spiega su Twitter un malinteso legato agli screenshot con cui ha denunciato alla polizia Asia Argento , nonché al successivo comunicato stampa relativo alla vicenda. La modella, compagna di ...

Pierluigi Diaco : "Asia Argento fuori da X Factor - ha accettato ricatto - puntato dito ed è passata a cassa di visibilità" (VIDEO) : Nel corso della puntata odierna di Non Stop News, il programma mattutino di informazione di Rtl 102.5, si è discusso anche del caso Asia Argento e della sua sempre più probabile (ma non ancora ufficiale) esclusione da X Factor. Il punto di partenza è stato un articolo pubblicato dal sito Linkiesta dal titolo 'Vogliamo Asia a XFactor, senza se e senza ma'. Il direttore Francesco Cancellato, intervenuto in diretta, è stato incalzato dagli ...

Asia Argento accusata di molestie - ecco la lettera con cui #MeToo scarica l’attrice italiana : “Questa settimana in particolare mi ha fatto comprendere quanto noi tutti abbiamo ancora molto da fare, me compresa” inizia così la lunga lettera scritta da Rose McGowan a nome del movimento #MeToo dopo lo scoop del New York Times secondo cui Asia Argento avrebbe pagato 380 mila dollari a Jimmy Bennett che l’accusava di molestie subite quando era ancora minorenne e le rivelazioni della sua compagna Rain Dove. Il #MeToo era nato ...

Anna Lou - la figlia di Asia Argento denunciata dall’Atac : Nuovi guai per Asia Argento. La figlia Anna Lou Castoldi infatti è stata denunciata dall’Atac per aver imbrattato i sedili di un bus. I fatti risalgono a circa un mese fa, quando la 17enne, frutto della relazione fra la regista e Morgan, aveva postato su Instagram una foto in cui si vantava di aver deturpato con alcune scritte un autobus romano. “Bus Bus” aveva scritto commentando lo scatto con il segno della vittoria. Il post ...

Costanzo contro Asia Argento : "Vada da uno psicologo" : Il giornalista commenta la presunta vicenda di molestie sessuali che vede accusata l'attrice e regista romana: "Ansie...

Asia Argento tradita da Rose McGowan/ Il movimento la scarica : "Nessuna tolleranza per aggressioni sessuali" : Asia Argento, tradita dalle amiche, da Rose McGowan e scaricata da Sky, resta in silenzio sui social, ma l'ex gieffina Marina La Rosa la difende: "che problemi ha questo Jimmy Bennett?".(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 19:02:00 GMT)

Rose McGowan - il colpo all'amica Asia Argento : «Sii onesta - non essere come Harvey Weinstein» : di Simone Pierini 'Fai la cosa giusta. Cerca di essere onesta. Cerca di essere la persona che avresti voluto fosse Harvey, Weinstein,' . Così Rose McGowan si rivolge ad Asia Argento , ormai ex amica, ...

Maurizio Costanzo parla dello scandalo che ha coinvolto Asia Argento : "Non riesco a dare un giudizio - a schierarmi" : Il giornalista non prende una posizione sulla vicenda ma condanna il polverone mediatico che ha travolto l'attrice.