Ascolti tv | mercoledì 29 agosto 2018 | parte male Guerra e Pace su Canale 5

Ascolti TV | Mercoledì 29 agosto 2018. Superquark 14.9% - male Guerra e Pace (9%) tallonato da Rocco Schiavone (8.3%). Chicago Fire 7.5% : Guerra e Pace : Gillian Anderson e Stephen Rea Su Rai1 Superquark ha conquistato 2.664.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Canale 5 la prima puntata di Guerra e Pace ha raccolto davanti al video 1.541.000 spettatori pari al 9% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone in replica ha interessato 1.507.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Italia 1 la serie in prima visione Chicago Fire ha intrattenuto 1.301.000 spettatori ( 7.5% ). Su Rai3 ...

Ascolti TV | Mercoledì 22 agosto 2018. Superquark 15.6% - Sacrificio D’Amore 8.8% : Superquark Su Rai1 Superquark ha conquistato 2.504.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Canale 5 Sacrificio d’Amore ha raccolto davanti al video 1.341.000 spettatori pari all’ 8.8% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone in replica ha interessato 1.118.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 la serie in prima visione Chicago Fire ha intrattenuto 1.189.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 45 Anni ha raccolto davanti al video 803.000 ...

Ascolti TV | Mercoledì 15 agosto 2018. Supercoppa Europea 17.1% - Sacrificio d’Amore 8.4% : Supercoppa Europea Nella serata di Ferr agosto su Rai1 – dalle 21.01 alle 23.32 – la Supercoppa Europea – Real Madrid vs Atletico Madrid ha conquistato 2.445.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Canale 5 Sacrificio d’Amore ha raccolto davanti al video 1.148.000 spettatori pari all’ 8.4% di share. Su Rai2 Speciale TG2 dedicato al crollo del ponte Morandi di Genova ha interessato 987.000 spettatori pari al 6.5% di share. ...

Ascolti TV | Mercoledì 8 Agosto 2018. Il Nove deve mettere Fantozzi in prima serata per fare un risultato decente (3.1%). Bene Matrimonio a Prima Vista su Tv8 (2.8% – 4%) : SuperQuark Su Rai1 SuperQuark ha conquistato 2.182.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale5 Sacrificio d’Amore ha raccolto davanti al video 1.470.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai2 gli European Championships 2018 hanno interessato 1.449.000 spettatori pari all’8.2% di share; a seguire MacGyver totalizza un a.m. di 667.000 spettatori pari ad uno share del 3.9% nel primo episodio, e 598.000 spettatori con uno share ...