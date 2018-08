Argentina | tassi volano al 60%

Argentina in crisi : crolla il peso - tassi d'interesse al 60% : Il presidente Macri annuncia accordo con l'Fmi per anticipare i pagamenti a sostegno del programma economico del governo - Una spirale discendente che non sembra aver fine quella dell'economia Argentina che oggi ha segnato una delle giornate più critiche dell'anno. La Banca Centrale del paese sudamericano ha deciso di alzare i tassi d'interesse di ben 15 punti, fino a raggiungere ...

Emergenza Argentina : nuovo crollo del peso - la Banca centrale alza i tassi al 60% : L'Argentina ha chiesto al Fondo monetario internazionale di accelerare i pagamenti previsti dal piano di 50 miliardi di dollari approvato nei mesi scorsi da Washington per allentare la crisi finanziaria nel paese. La richiesta di Buenos Aires moltiplica la pressione sul peso: la moneta Argentina continua a perdere terreno rispetto al dollaro. Oggi è crollata fino ...

