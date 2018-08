Argentina | la Banca centrale alza i tassi al 60% | sono i più alti al mondo

Argentina - Banca Centrale alza tassi ma il peso crolla : Teleborsa, - La Banca Centrale Argentina sta tentando in tutti i modi di fermare il crollo del peso , che solo oggi, 30 agosto 2018, ha registrato una flessione dell'11% nei confronti del dollaro. Il ...

Argentina - Banca Centrale alza tassi ma il peso crolla : La Banca Centrale Argentina sta tentando in tutti i modi di fermare il crollo del peso , che solo oggi, 30 agosto 2018, ha registrato una flessione dell'11% nei confronti del dollaro. Il cambio USD/ARS ...

Emergenza Argentina : nuovo crollo del peso - la Banca centrale alza i tassi al 60% : L' Argentina ha chiesto al Fondo monetario internazionale di accelerare i pagamenti previsti dal piano di 50 miliardi di dollari approvato nei mesi scorsi da Washington per allentare la crisi finanziaria nel paese. La richiesta di Buenos Aires moltiplica la pressione sul peso : la moneta Argentina continua a perdere terreno rispetto al dollaro. Oggi è crollata fino ...

