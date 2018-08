Argentina | crisi dollaro | Macri convoca ministri

Argentina in crisi : crolla il peso - tassi d'interesse al 60% : Il presidente Macri annuncia accordo con l'Fmi per anticipare i pagamenti a sostegno del programma economico del governo - Una spirale discendente che non sembra aver fine quella dell'economia Argentina che oggi ha segnato una delle giornate più critiche dell'anno. La Banca Centrale del paese sudamericano ha deciso di alzare i tassi d'interesse di ben 15 punti, fino a raggiungere ...

Borsa - Mib -1 - 28% su crisi in Argentina : 18.05 Chiusura in ribasso per la Borsa di Milano, penalizzata -come gli altri principali listini europei- dalla svalutazione del peso argentino e dal conseguente drastico rialzo dei tassi di interesse nel Paese del Sud America. Il Ftse Mib ha perso l'1,28% a quota 20.495 punti. All Share -1,16%. Lo spread tra Btp e Bund si è attestato a 286 punti. Londra ha chiuso in calo dello 0,63%, Francoforte dello 0,54% e Parigi dello 0,42%. Madrid ha ...

Crisi Argentina : Macri bussa all'Fmi - crolla il peso : Oltre all'inflazione, vicina al 30% annuo, uno dei valori più alti del mondo, e la tendenza recessiva del Pil, il governo liberista di Macri non ha saputo infondere fiducia né dare credito alla ...

L'ombra della crisi torna sull'Argentina : Dopo il default del 2001, il crollo dei Tango Bond e gli anni del protezionismo di Cristina Kirchner, L'ombra dalla crisi torna a stagliarsi sull'Argentina. Non basta il tentativo di rassicurare i mercati operato dal presidente Macri, che aveva annunciato l'anticipo del maxi-prestito da 50 miliardi da parte del Fondo Monetario Internazionale per sostenere il programma di austerity del governo: ieri il Peso argentino ha perso comunque l'8,15% del ...

Crisi in Argentina - a Buenos Aires boom di senzatetto. “In un anno il 30% in più” : Il peso, la moneta nazionale, nell’ultimo anno ha perso circa il 70% del suo valore, e l’inflazione annuale supera il 30%. Quasi il doppio di quanto previsto dal governo di Mauricio Macri. E la Crisi Argentina piega anche i suoi cittadini: oggi a Buenos Aires sono 7500 le persone che, dopo avere perso la casa, sono costrette dal freddo a rifugiarsi ogni notte nei bancomat delle banche e negli ingressi della metropolitana della capitale. Secondo ...

Argentina e Turchia - approcci drastici ma opposti contro la crisi valutaria : ... e più convenzionale rispetto alla Turchia, di fronte alla svalutazione della sua moneta: il rialzo dei tassi d'interesse, una mossa che invita i capitali a fluire all'interno dell'economia. "La ...

