Antonio Di Gennaro | ' Che delusione per l' Atalanta!' E sui gironi delle italiane in

Antonio Di Gennaro lascia Mediaset e passa in Rai - commenterà la Nazionale : "Il mio futuro? Quello della seconda voce è un lavoro che mi piace. Vediamo il panorama che si prospetterà in base ai diritti tv, intanto sono sul mercato". Così parlava a TvBlog lo scorso giugno alla vigilia dei Mondiali di calcio. Qualche settimana dopo è ufficiale l'addio di Antonio Di Gennaro da Mediaset. L'ex calciatore e allenatore da agosto approderà in Rai dove sarà la voce tecnica per le partite della Nazionale al fianco di ...