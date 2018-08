Anticipazione Il Segreto | Fe rapisce la figlia di Matias e Marcela

Il segreto - Marcela dà alla luce la piccola Camelia : Anticipazione trame dal 26 agosto al 1 settembre : A Puente Viejo non si può mai essere del tutto felici. A fronte della lieta novella della nascita della figlia di Matias e Marcela tocca celebrare il funerale di Pedro, mentre c’è chi gode nel vedere soffrire gli altri (donna Francisca in primis). Il segreto va in onda su Canale 5 alle 18.45 tutti i giorni della settimana Il segreto, domenica 26 agosto : anticipazioni Fe e Marcela si ritrovano bloccate per strada e la ragazza inizia ad ...

Anticipazione Il Segreto : Gracia incinta - Hipolito diventa papà : Il Segreto anticipazioni: Gracia e Hipolito diventano genitori, la grande notizia Grandi novità in arrivo in casa Miranar. La buffa famiglia de Il Segreto sta per stravolgere la propria vita. Da quando a Puente Viejo è arrivata la notizia della morte di Pedro, Hipolito e sua madre Dolores cambiano completamente modo di vivere.

Anticipazione Il Segreto : Marcela partorisce nel bosco in condizioni estreme : Il Segreto anticipazioni: Marcela partorisce nel bosco con l'aiuto di Fe, ma senza Matias Le anticipazioni de Il Segreto annunciano che Marcela mette al mondo la sua bambina nelle peggiori condizioni, ma fortunatamente va tutto per il meglio grazie all'aiuto di Fe. Nel corso delle prossime puntate, la moglie di Matias sente che sua figlia

Anticipazione Il Segreto : Julieta in pericolo di vita - arriva Ignacio : Il Segreto anticipazioni: Julieta vittima di suo padre Ignacio, nuovo arrivo a Puente Viejo Molto presto telespettatori de Il Segreto faranno la conoscenza di Don Ignacio Valquero. L'uomo si presenta a Puente Viejo come padre della dolce Julieta. Quello che però viene a galla dopo pochi giorni è che l'uomo è anche genitore della piccola,

Anticipazione Il Segreto : l'oscuro passato di Nazaria - Fe scopre tutto : Il Segreto anticipazioni: Nazaria ha un figlio, Fe scopre tutta la verità sulla moglie di Mauricio Nei prossimi episodi de Il Segreto Fe torna ad essere protagonista indiscussa della trama della soap opera spagnola. La dolce ex domestica di Francisca Montenegro si è recata in una specie di bordello per capire chi è realmente Nazaria.

Anticipazione Il Segreto : Francisca salva Saul - Julieta rinuncia all'amore : Il Segreto anticipazioni: Prudencio sempre più furbo, Saul esce dal carcere grazie a Donna Francisca Le anticipazioni de Il Segreto annunciano che Prudencio riesce a separare Saul e Julieta, attraverso un piano che coinvolge anche Donna Francisca. Il maggiore dei fratelli Ortega si trova attualmente in carcere, accusato della morte del professore dell'università che frequentava.