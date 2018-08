Annuncio razzista sul treno | la dipendente Trenord torna in servizio “Non sarà

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 agosto 2018) È rientrata al lavoro e con ogni probabilità non verrà licenziata. La capodel Milano-Mantova che lo scorso 7 agosto diffuse un messaggio negli altoparlanti contro gli zingari, come anticipato dal Corriere della Sera, rischia al massimo una sanzione. Il suo ritorno sui convogli è stato festeggiato dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, con un tweet: “Buon lavoro brava capo, non sei sola“. La donna era finita al centro delle polemiche per aver detto durante il tragitto: “I passeggeri sono pregati di non dare monete ai molestatori. E agli zingari: scendete alla prossima fermata perché avete rotto i c…“. L’episodio era stato denunciato da un passeggero che si trovava a bordo del Regionale 2653 e aveva descritto l’accaduto sui social, finendo a sua volta nel mirino di numerosi commenti che criticavano il suo gesto. Salvini si era ...