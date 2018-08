Anna Lou | la figlia di Asia Argento denunciata dall’Atac

dilei

(Di giovedì 30 agosto 2018) Nuovi guai per. LaLou Castoldi infatti è statadall’Atac per aver imbrattato i sedili di un bus. I fatti risalgono a circa un mese fa, quando la 17enne, frutto della relazione fra la regista e Morgan, aveva postato su Instagram una foto in cui si vantava di aver deturpato con alcune scritte un autobus romano. “Bus Bus” aveva scritto commentando lo scatto con il segno della vittoria. Il post aveva scatenato accese polemiche sui social e in tanti avevano criticato il comportamento della ragazza. Poco dopoLou aveva deciso di chiedere scusa pubblicamente. “Gli errori li commettiamo tutti – aveva scritto sulle Instagram Stories -. Non venitemi a dire però che quello che ho fatto è una cosa strana per la mia età. Non è altro che una ‘ragazzata’, ma ciò non mi giustifica e per questo chiedo personalmente ...