Anna Lou Castoldi | la figlia 17enne di Morgan e Asia Argento | denunciata dall' Atac di Roma

Anna Lou Castoldi - figlia di Morgan e Asia Argento rischia multa da 1000 euro : Aveva imbrattato un bus a Roma con un pennarello, se ne era vantata via social e soltanto in un secondo momento - a notizia diventata pubblica - aveva chiesto scusa. Anna Lou, la figlia 17enne di Asia Argento e Morgan ora rischia di dover pagare fino a 1000 euro di multa. Infatti, secondo quanto scrive il quotidiano Il Messaggero, l'Atac, la municipalizzata che si occupa nella Capitale del trasporto pubblico, ha inviato l’esposto in ...

Anna Lou Castoldi denunciata dall'Atac / La figlia di Morgan e Asia Argento chiede scusa ma… : Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, è stata denunciata dall'Atac per avere imbrattato un autobus e essersi poi vantata attraverso i social network.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 15:52:00 GMT)

Asia Argento - altri guai : la figlia Anna Lou Castoldi denunciata dall’ATAC : Anna Lou Castoldi: la figlia di Asia Argento nei guai Circa un mese fa la figlia di Asia Argento e Morgan, Anna Lou Castoldi, è finita nell’occhio del ciclone per aver fatto dei graffiti su un mezzo pubblico di Roma. Difatti la giovane ha pubblicato una foto di questo graffito sui social, scatenando un vero e proprio polverone mediatico. Molte persone, infatti, le hanno puntato il dito contro, asserendo che abbia fatto un gesto illegale. ...

La bravata di Anna Lou sul bus Ragazzi - ora pulite i sedili e postate : Merita forse più attenzione la storia di Anna Lou, figlia sedicenne di Asia Argento e Morgan, che dopo aver postato su Instagram uno scatto di se stessa esultante sui sedili dell'Atac da lei ...

Anna Lou e i sedili del bus imbrattati - la figlia di Morgan si scusa. Ma poi sparisce da Instagram : ... di cosa possa significare essere figlia loro, se un privilegio o una condAnna, certo non una colpa, ma soprattutto, e questo vale per tutti, non sa cosa significa avere 17 anni oggi, in questo mondo ...

Morgan ospita le scuse di Anna Lou dopo i danni ai bus Atac a Roma : “È stata una ragazzata” : Morgan ospita le scuse di Anna Lou dopo i danni causati ai bus Atac di qualche giorno fa. La figlia di Marco Castoldi e Asia Argento aveva portato testimonianza della sua decisione con un video che ha condiviso su Instagram e che ha immediatamente fatto il giro del web. In queste ore, la giovane ha quindi voluto scusarsi pubblicamente con tutti coloro ai quali abbia arrecato danno, con una lunga lettera apparsa sulla pagina ufficiale di ...

Anna Lou - figlia di Morgan e Asia Argento - imbratta i bus Atac e si filma su Instagram…(FOTO) : «imbrattato», scrive su Instagram Anna Lou, la figlia 17enne di Morgan e Asia Argento «imbrattato», scrive su Instagram Anna Lou, la figlia 17enne di Morgan e Asia Argento, pubblicando stories in cui la si vede deturpare un sedile di un bus dell’Atac a Roma. Un atto vandalico subito segnalato alle autorità romane e che le ha portato una valanga di critiche in Rete, come riportato dal blog Romafaschifo. decay Un post condiviso da ...

Anna Lou CASTOLDI - rimosso il suo profilo Instagram?/ La figlia di Morgan e Asia Argento si scusa ma... : Il rimosso di ANNA Lou CASTOLDI, figlia di Morgan e Asia Argento, è stato rimosso: dopo le polemiche per avere imbrattato un pullman dell'Atac, la 17enne ha tentato le scuse ma...(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 08:45:00 GMT)

Chi è Anna Lou Castoldi? La 17enne imbratta i bus di Roma - ma finisce nella bufera per essere la figlia di Asia Argento e Morgan : Anna Lou Castoldi al centro delle polemiche per aver imbrattato i bus dell’Atac di Roma ed essersene vantata sui social: se non fosse stata la figlia di Morgan ed Asia Argento la ragazza sarebbe finita lo stesso su tutti i giornali? Anna Lou Castoldi è uno dei trend topic del web della ultime ore. Il nome della ragazza forse non vi dirà un granché sulla sua identità, ma vi basterà sapere che la 17enne è figlia del cantante Morgan e ...

Anna Lou - figlia di Morgan e Asia Argento - imbratta i bus Atac e si filma su Instagram…(FOTO) : «imbrattato», scrive su Instagram Anna Lou, la figlia 17enne di Morgan e Asia Argento «imbrattato», scrive su Instagram Anna Lou, la figlia 17enne di Morgan e Asia Argento, pubblicando stories in cui la si vede deturpare un sedile di un bus dell’Atac a Roma. Un atto vandalico subito segnalato alle autorità romane e che le ha portato una valanga di critiche in Rete, come riportato dal blog Romafaschifo. decay Un post condiviso da ...

Anna Lou Castoldi - figlia di Morgan e Asia Argento imbratta bus Atac/ "Chi rompe paga" : Ancora una volta sui social si grida allo scandalo e si parla di Anna Lou Castoldi come una vandala pronta ad imbrattare i bus Atac e poi posare con la sua "opera", è tutto vero?(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 22:25:00 GMT)

Imbratta l'autobus e se ne vanta sui social : Anna Lou - figlia di Morgan e Asia Argento - nei guai : Roma, piena estate. Qualcuno decide di Imbrattare alcuni sedili di un autobus dell'ATAC, l'azienda capitolina dei trasporti pubblici, e di condividere l'attacco d'arte sui propri profili social con i propri seguaci. Una storia di ordinario degrado, diranno i più, ma con una differenza: a rendersi protagonista dell'atto vandalico è Anna Lou Castoldi, figlia dell'attrice ed attivista Asia Argento, al tavolo dei giurati della prossima ...

Anna Lou Castoldi ha imbrattato un bus dell'Atac e se n'è vantata su Instagram : Anna Lou Castoldi, figlia del cantante Morgan e dell'attrice Asia Argento, ha imbrattato un bus dell’Atac a Roma. La ragazza l’ha fatto senza esitazione, ma con la sicurezza che un’azione del genere debba essere ammirata, pubblicandone le immagini su Instagram. Poi sono sparite, perché Anna Lou ha fatto una Storia di Instagram visibile solo per 24 ore. I commenti pieni di astio non sono tardati ad arrivare Il blog di denuncia della Capitale ...

Anna Lou Castoldi - figlia di Asia Argento e Morgan imbratta bus Atac/ "Una vandala!" : Ancora una volta sui social si grida allo scandalo e si parla di Anna Lou Castoldi come una vandala pronta ad imbrattare i bus Atac e poi posare con la sua "opera", è tutto vero?(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 15:50:00 GMT)