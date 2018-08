Animali | nuova storia a lieto fine per “Lillo” | l’Aquila di Bonelli liberata a marzo

meteoweb.eu

(Di giovedì 30 agosto 2018) Per Lillo, l’esemplare di Aquila diliberato lo scorso 22, dopo 18 mesi di cura nei centri di recupero della fauna di Ficuzza e Cattolica Eraclea a causa di una fucilata, c’è una. L’8 luglio, infatti, Lillo era scomparso dai “radar” dei ricercatori del progetto LIFE ConRaSi: dopo settimane di ricerche estenuanti su tutto il territorio siciliano il timore di averlo perso definitivamente era grande. Prima di essere reintrodotta in naturaera stata dotata di un trasmettitore satellitare, applicato da uno dei maggiori esperti europei impegnati in questo tipo di operazione: dal momento del rilascio, quindi, la vita quotidiana di Lillo era stata istantaneamente registrata dai satelliti e monitorata dai ricercatori incaricati dal WWF Italia. L’ostinazione di Stefania Merlino e di Massimiliano Di Vittorio di proseguire nelle ricerche di Lillo, ...