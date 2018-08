Android Auto ha problemi a riprodurre la musica via Google Assistant

Apple Music sarà integrato in Android Auto - test in corso : Apple Music si aggiorna alla versione 2.6.0 beta e include l'integrazione con Android Auto. Se i test privati procederanno senza intoppi, la novità potrebbe arrivare per tutti nelle prossime settimane: ecco il changelog completo. L'articolo Apple Music sarà integrato in Android Auto, test in corso proviene da TuttoAndroid.

Ad annunciarlo è la solita pagina che sul portale di Android riassume i modelli su cui è possibile avere l'interfaccia in-car di Google

Di recente gli utenti di Android Auto hanno notato uno strano bug, che fortunatamente Google sostiene di avere già corretto. Ecco tutti i dettagli

Pare che il team di Google stia testando un'integrazione tra Google Podcasts e l'app Android Auto. Scopriamo insieme come dovrebbe funzionare

Google ha comunicato che è finalmente in roll out un fix per i glitch di Google Maps in Android Auto. Le prime segnalazioni risalgono allo scorso aprile ed il fix, atteso per giugno, sta finalmente arrivando.

Di recente Waze ha iniziato a funzionare correttamente anche sulla versione standalone di Android Auto, vale a dire quella che sfrutta il display dello smartphone, eliminando la necessità di utilizzare altri strumenti.

Google ha già annunciato che YouTube Music diventerà un giorno la principale piattaforma di streaming Musicale dell'azienda, motivo per il quale il servizio offrirà presto agli utenti un maggiore controllo sulla propria Musica e permetterà loro di riprodurre i brani preferiti su ulteriori dispositivi, in modo da raggiungere gli standard dei servizi concorrenti.

Quattro anni dopo averlo portato all'esordio sulla Mazda 3, con un comunicato ufficiale il produttore giapponese annuncia la prima vera novità che interessa MZD Connect

Quiest'oggi Microsoft ha rilasciato un interessante aggiornamento dedicato al suo browser Edge sviluppato per smartphone e tablet Android introducendo novità attese da tempo. La nuova versione di Microsoft Edge per Android, identificata con la numerazione 42.0.2222, è attualmente disponibile per tutti gli utenti tramite il Google Play Store. Tra le principali funzionalità introdotte troviamo sicuramente il supporto a Windows Timeline (o ...

La Casa del Biscione voleva indirizzare coloro che non volevano rinunciare ad Android Auto da una Stelvio o da una Giulia "normale" alla versione super sportiva?

Uno sviluppatore attivo su XDA, tale Emil Borconi, ha trovato la sua panacea realizzandone anche un video per dimostrarne l'efficacia

Il team di Google dedicato al progetto Android Auto sta testando una nuova funzionalità che dovrebbe rendere l'utilizzo della sua applicazione più piacevole

Nelle scorse ore il team di Essential ha annunciato su Twitter il rilascio di un nuovo aggiornamento software per Essential Phone PH-1. Ecco le novità