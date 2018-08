Ancora diffusi i problemi Instagram per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge | prima replica

optimaitalia

: Ancora diffusi i problemi Instagram per #SamsungGalaxyS7 e S7 Edge: prima replica ufficiale - GioPao9 : Ancora diffusi i problemi Instagram per #SamsungGalaxyS7 e S7 Edge: prima replica ufficiale - OptiMagazine : Ancora diffusi i problemi Instagram per #SamsungGalaxyS7 e S7 Edge: prima replica ufficiale - GiancarloTrevi2 : RT @SuperErmy: @GiancarloTrevi2 @annietayler3 @maumartina @pdnetwork @matteorenzi @PaoloGentiloni Ma no! I dati diffusi ieri di riferiscono… -

(Di giovedì 30 agosto 2018) Sonoattuali iper gli utenti che dispongono di unS7 o di un S7. A distanza di alcuni giorni dal nostro primo approfondimento a proposito dell'aggiornamento messo a disposizione del produttore coreano per il top di gamma 2016, in riferimento alla tanto attesa patch di agosto, devo purtroppo confermarvi quanto emerso in un primo momento. Il pacchetto software in questione, infatti, non risolve la problematica di cui tutti parlano da un mesetto abbondante a questa parte.Insomma, situazione di stallo nonostante le numerosissime proteste da parte dei possessori diS7 e S7. Sia nei confronti del produttore, sia verso lo staff. Mentre in quest'ultimo caso non si hannoprese di posizione ufficiali, la novità di oggi 30 agosto sta nel fatto che di recente la divisione italiana ha voluto finalmente fornire un ...