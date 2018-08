Alta tensione tra Macron e Salvini - l'Ue : «L'Italia rischia sanzioni» : La politica ha già lasciato gli ombrelloni perché le elezioni europee sono più vicine di quanto si pensi e siamo già alle prime scaramucce in vista...

Alta tensione Roma-Bruxelles : "Italia paghi contributi nei tempi stabiliti" : Sempre più tirate le relazioni diplomatiche fra il governo italiano e la Commissione europea , a causa della mancata soluzione della questione migranti e delle minacce lanciate nei giorni scorsi dal ...

Spalletti e l'Inter senza luce. Ed è subito Alta tensione : Alzi la mano chi non ha già pensato: quando arriva Antonio Conte a Milano? Viste le due squadre avrebbe solo l'imbarazzo della scelta: nel mettersi le mani nei capelli. Luciano Spalletti non ha ...

Clamoroso Lazio - Lotito attacca Inzaghi : Alta tensione in casa biancoceleste [VIDEO] : Il ko all’esordio in campionato contro il Napoli potrebbe portare conseguenze in casa Lazio. Il presidente Claudio Lotito ha deciso di alzare la voce, il numero uno biancoceleste è stato intercettato mentre al telefono si scagliava contro Simone Inzaghi tra frasi ad alta voce e parolacce: “qui comando io”. Una telefonata “intercettata” casualmente e postata sui social, che sta facendo il giro del ...

Alta tensione tra Gemma Galgani e la redazione di Uomini e Donne! : Interessanti novità e colpi di scena potrebbero riservarci alcuni dei protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne, come Gemma Galgani. La dama sembra abbia lanciato un ultimatum alla redazione, ma quale sarà il suo destino all’interno del programma? Mancano ormai pochi giorni all’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne e non si fanno attendere di certo i rumors e le anticipazioni, riguardanti non soltanto il trono ...

Folgorato mentre lavora su un palo dell'Alta tensione : grave 33enne : grave incidente sul lavoro questo pomeriggio a Monte San Savino. Erano le 16 circa quando a Le Vertighe un 33enne è stato Folgorato da una scarica elettrica mentre stava lavorando alla sostituzione di ...

Napoli-Roma ad Alta tensione - Baldissoni replica a De Laurentiis : In merito alle dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis nelle quali ha parlato di un "uccellino" che gli avrebbe detto che il proprietario del Liverpool sarebbe lo...

Calciomercato - Alta tensione tra Mourinho e Pogba. Lo vuole il Barcellona : A quel punto il fresco campione del mondo avrebbe risposto per le rime: "Se vuoi parlarmi, chiama il mio agente" . Il Daily Mail riporta che tra il giocatore e il Barcellona ci sarebbe un accordo per ...

Aereo tocca cavi dell'Alta tensione e prende fuoco : due morti carbonizzati : Il piccolo velivolo da turismo, con a bordo due persone, si è schiantato a Cimadolmo, nel Trevigiano. Matteo Passatello e...

Napoli - ferragosto ad Alta tensione al Vasto : scoppia mega rissa a via Palermo : Nemmeno a ferragosto si è fermata la furia scatenata delle comunità africane che nel quartiere Vasto si affrontano a cadenza ormai quotidiana. Nella serata di ieri un gruppo di extracomunitari ha dato ...

Arabia Saudita ha espulso ambasciatore del Canada/ Sospesi voli per Toronto - clima di Alta tensione : Arabia Saudita espelle ambasciatore del Canada: ultime notizie, ritorsione per le "interferenze" riconducibili alle critiche per gli arresti di attivisti(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 10:02:00 GMT)

Alta tensione - sta succedendo tra Salvini e Di Maio. Salta tutto? : "Sulla Tav si va avanti e non si torna indietro". Il Tap? "Ridurrebbe del 10% il costo dell'energia per tutti gli italiani". L'imperativo categorico arriva da Matteo Salvini. Per il ministro dell'...

Arabia Saudita-Canada : Alta tensione - Riyahd sospende nuovi investimenti e scambi commerciali : L'Arabia Saudita ha sospeso nuovi investimenti e scambi commerciali con il Canada, dopo che il ministero degli esteri canadese ha chiesto a Riyahd di liberare alcuni attivisti sui diritti civili ...