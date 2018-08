Alla Mostra del Cinema di Venezia il ricordo di Stefano Cucchi

“Super sexy”. C’è pure Elisa Isoardi Alla Mostra di Venezia : che look! : C’era anche Elisa Isoardi alla serata inaugurale della Mostra del Cinema di Venezia. La conduttrice televisiva prossima al debutto con ‘La prova del cuoco’ che fu di Antonella Clerici e compagna di Matteo Salvini era una degli ospiti della cerimonia d’apertura. È arrivata al Lido e sfilato da sola sul red carpet per poi ricongiungersi con il vicepremier e ministro dell’Interno, arrivato in serata a Venezia e ...

"Andiamo!" : l'invito di Del Toro dà il via Alla Mostra delle emozioni forti : C hiudersi in casa senza osservare la bellezza della diversità è un brutto film, ma anche i brutti film, per quanto lunghi, poi finiscono. Che bello sarebbe se il mondo là fuori fosse in grado di ...

Venezia 75 : il padrino Michele Riondino - 'Benvenuti Alla Mostra del Cinema' : A mio parere, chiudersi dentro casa senza osservare la bellezza del mondo e della sua diversità è decisamente un brutto film La fila davanti a noi è senz'altro il segno che quello che deve ancora ...

Carolina Crescentini arriva Alla Mostra del Cinema di Venezia : 'È uno dei ruoli più belli del mondo: fare indigestione di film, intravedere il futuro, del Cinema e del mondo. Vado a cuore aperto ma sarò una giurata severissima', Carolina parte con la marcia ...

Clima : video di Muccino per il Wwf porta il Global Warming Alla Mostra di Venezia : Il difficile percorso per la sopravvivenza di mamma orsa con i suoi cuccioli: alla 75esima edizione della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, il Wwf accende i riflettori sul cambiamento Climatico con lo ‘short film’ d’autore sugli effetti dei cambiamenti Climatici, prodotto e realizzato da Edi Effetti Digitali Italiani per la regia di Gabriele Muccino, che verrà proiettato sul maxischermo del red carpet per tutta la ...

"Solo una donna in gara" - polemica Alla Mostra del cinema di Venezia : E' l'accusa lanciata in un articolo pubblicato su 'Hollywood Reporter', a firma di Ariston Anderson e Scott Roxborough...

Monica Vitti indimenticabile Alla Mostra del Cinema di Venezia : Monica Vitti, 86 anni compiuti lo scorso novembre, non potrà presenziare alla 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia (dal 29 agosto all’8 settembre). L’attrice da molto tempo non si Mostra in pubblico a causa di una malattia degenerativa simile all’Alzheimer. Monica però resta indimenticabile. La sua bellezza, la sua bravura, la sua unicità sono sempre presenti al festival Cinematografico più importante ...

Da Trump al Vietnam : la sottile linea rossa della politica Alla Mostra : Che cosa resterà della edizione numero 75 della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica prima ancora che inizi, stasera con il Leone d'Oro a Vanessa Redgrave e il film d'apertura The First Man ...

Riondino : io - "promosso" Alla Mostra di Venezia - poi un musical : Venezia,, askanews, - Il grande pubblico lo ha conosciuto e amato per i suoi ruoli televisivi ne "Il giovane Montalbano" e "La mossa del cavallo", tratti dai libri di Camilleri, ma Michele Riondino ha ...

Il film documentario 'Ragazzi' Alla Mostra del cinema : Il film "Ragazzi" è un viaggio di formazione costituito dagli spettacoli che La Piccionaia, di Vicenza, ha prodotto nel corso degli anni e che ha dedicato al pubblico dell'infanzia, dalle fasce più ...

Irene Ferri - da «Solletico» Alla Mostra di Venezia : «2018 - non potevi darmi di più» : Questa intervista è tratta dal numero 34 di Vanity Fair in edicola fino al 29 agosto «A girare questo corto ho provato la stessa vertigine di quando con mio figlio Adriano sono stata sulle montagne russe a Disneyland, su e giù per le Rock’n’ Roller Coaster. È semplice, funziona così: parte il conto alla rovescia, poi precipiti nel vuoto. È un’emozione unica, lo dico da massima esperta di montagne russe in famiglia». Velocità di 100 km raggiunta ...

Salvini giovedì Alla Mostra del Cinema - il prefetto : Nessun rinforzo di sicurezza : Al prefetto sono state presentate le varie misure di controllo agli accessi, la sala operativa che funziona 24 ore su 24 e che consente collegamenti con le polizie di 156 Paesi stranieri, l'apparato ...

Tendercapital Alla Mostra del cinema di Venezia con «Yugen» : Si chiama Yugen ed è il nuovo progetto artistico della regista londinese Martha Fiennes, sorella degli attori Joseph e Ralph, e già autrice degli sperimentali Onegin (1999) e Chromophobia (2007). Prodotto dalla società di Moreno Zani, Tendercapital, questo suo nuovo film d’avanguardia unisce arte tradizionale e intelligenza artificiale, come spiega la stessa regista nel video che potete guardare qui in alto. Arricchito dalla presenza in scena ...

Forza Horizon 4 : un video gameplay tratto dAlla versione Xbox One X mostra tutte le stagioni : Forza Horizon 4 è stato tra i protagonisti della Gamescom 2018 con una demo giocabile e Dualshockers ha avuto l'occasione di testare con mano l'atteso gioco.La demo, come potete vedere più in basso, è stata breve ma piuttosto intensa e mostra tutte e quattro le stagioni, inclusi vari tipi di superficie da gara, come sporcizia e neve.Le vetture sembrano estremamente maneggevoli e il gioco, in generale, si presenta piuttosto bene. Infine, il video ...