Alimentazione | ecco cosa mangiare per ridurre il rischio di tumore

Alimentazione : ecco a che ora bisogna cenare per dimagrire : La cena è uno dei pasti più importanti e oltre che essere bilanciata, dovrebbe essere fatta ad una certa ora specie se si vuole dimagrire. In realtà cenare un’ora e mezza prima del solito e fare colazione un’ora e mezza dopo può aiutare a ridurre il grasso corporeo. A suggerire un cambiamento d’orario come stratagemma perdi-peso è un nuovo studio pubblicato sul ‘Journal of Nutritional Sciences’, durato 10 settimane ...

Alimentazione : ecco come il consumo di fosfati influisce sulla salute cardiovascolare : Le moderne abitudini alimentari indicano che stiamo aumentando il consumo di fosfati, sostanze aggiunte in alcuni alimenti processati, che, per esempio, rendono spalmabili i formaggi o favoriscono la conservazione di prodotti a base di carne. Anche i cibi naturali contengono fosfati, ma l’aumento dell’utilizzo di cibi lavorati ne ha innalzato il consumo negli ultimi anni. Se si consumano maggiori quantità di fosfati negli alimenti, la pressione ...

Salute : ecco come l’Alimentazione influisce sull’osteoartrite - anche in assenza di obesità : L’osteoartrite è la forma più comune di artrite. Si verifica quando la cartilagine che ammortizza le ossa nelle articolazioni si rompe e si consuma, provocando lo sfregamento delle ossa le une contro le altre. Diversi fattori possono aumentarne il rischio, come lavori ad alto impatto fisico, precedenti infortuni alle articolazioni, età e genetica, ma anche l’obesità è tra i fattori contribuenti più comprovati. Il Dott. Tim Griffin ha dichiarato: ...

Sesso e Alimentazione : ecco i cibi afrodisiaci : Dal peperoncino agli asparagi, passando per il cetriolo, la melanzana e le insospettabili cipolla rossa e rucola. Non solo ostriche e champagne o fragole e cioccolato, il potere afrodisiaco a tavola passa anche da molti ortaggi, come confermato da nutrizionisti e chef stellati. E’ quanto emerge da uno studio promosso dall’osservatorio sulle tendenze alimentari dell’azienda Fratelli Polli, condotto su 50 esperti tra chef e ...

Pesce - ecco cosa rischia chi non lo mangia : la dritta sull'Alimentazione : Non mangiare il Pesce fa male. Lo assicura il sito Dagospia, che dedica un servizio alle straordinarie qualità nutrizionali del Pesce. "Riduce il rischio di mortalità del 40%", si legge, "secondo una ricerca cinese, elevate quantità di salmone, merluzzo bianco e asinello riducono del 38% il rischio

L'Alimentazione corretta per il ciclo mestruale esiste? Ecco tutte le risposte! : ... vi siete poste almeno una volta nella vita! Iniziamo! 😉 Credits: @hardmob.com.br COS'È IL ciclo mestruale? Iniziamo dalle basi, in modo che anche le più giovani, appena approdate nel mondo ...

Osteoporosi - la cura arriva dall’Alimentazione : ecco la dieta consigliata : L’Osteoporosi si cura a tavola, come spiega una ricerca dell’Università dell’East Anglia, che ha coinvolto anche l’Università di Bologna ed è stata pubblicata su American Journal of Clinical Nutrition. Nello specifico il tipo di alimentazione consigliata è la dieta mediterranea che, grazie all’assunzione di frutta, verdura, olio d’oliva, pesce, cereali non raffinati e frutta secca giova alle ossa, riducendo la ...

Melanoma e dieta : ecco come prevenire il tumore con l’Alimentazione : Il Melanoma colpisce di meno nel Sud Italia. Sono nette le differenze territoriali nei tassi di incidenza di questo tumore della pelle, inferiori del 48% fra gli uomini e del 45% fra le donne nel Meridione rispetto alle Regioni del Nord. Oltre al diverso fototipo, riveste un ruolo importante anche la dieta, più ricca di frutta e verdura al Sud. Molti agenti antiossidanti in fase di sperimentazione per la prevenzione di questa neoplasia sono ...