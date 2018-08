Alex Belli e l’ex moglie Katarina hanno fatto pace | “Siamo in buoni rapporti”

Alex Belli : "Mila Suarez è la donna della mia vita" : Alex Belli e Mila Suarez , insieme da oltre un anno, sono una delle coppie più inossidabili dello star system. Indicati come possibili partecipanti della prima edizione di Temptation Island Vip, i due innamorati, come confessato a Diva e donna , in edicola questa settimana, hanno in cantiere altri progetti, sicuramente più 'impegnativi', per i prossimi mesi come quello di allargare la famiglia con l'arrivo della cicogna. E' lo stesso attore, ...

Alex Belli e Mila Suarez : il regalo per il primo anniversario e un figlio in arrivo : Alex Belli e la fidanzata Mila Suarez sono pronti ad avere un figlio insieme È amore a gonfie vele tra Alex Belli e Mila Suarez. L’attore e la modella hanno di recente festeggiato il primo anniversario insieme e lo hanno fatto in grande stile. Come svelato dall’attore al settimanale Diva e Donna, per l’occasione Alex […] L'articolo Alex Belli e Mila Suarez: il regalo per il primo anniversario e un figlio in arrivo ...