Alessandro Gassman al Festival di Venezia Da Una storia senza nome agli inizi | Mio

Neil Simon - morto il re della commedia/ Ultime notizie : il saluto di Alessandro Gassmann : Neil Simon è morto: addio al re della commedia mondiale, aveva 91 anni. Stroncato dalle complicazioni di una polmonite. Tra i suoi capolavori, "La strana coppia" e "A piedi nudi nel parco".(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 23:41:00 GMT)

Furto in casa di Alessandro Gassmann : Disavventura per Alessandro Gassmann. Nella notte tra il 15 e il 16 agosto, l'attore è stato vittima di un Furto compiuto nella sua casa romana situata in via dei Coronari. I ladri hanno portato via oggetti preziosi e ricordi affettivi, gioielli, i riconoscimenti dell'attore 53enne e addirittura i tanti premi vinti dal padre di Alessandro, Vittorio Gassmann, ricevuti durante la sua lunga carriera cinematografica.L'allarme è stato dato ...

“Quelli no!”. Alessandro Gassman - prima la paura e poi la rabbia : L’estate è da sempre una stagione tanto felice per le attese vacanze e le fughe verso mete esotiche quanto pericolosa proprio perché le città finiscono di colpo per svuotarsi, lasciando spazio a malintenzionati pronti ad approfittare dell’assenza dei proprietari delle case. Ne sanno qualcosa i genitori di Matteo Salvini, che proprio in queste ore si sono trovati a fare i conti con una spiacevolissima sorpresa: un gruppo di ...

«Una storia senza nome» : Micaela Ramazzotti e Alessandro Gassmann in anteprima : Valeria (Micaela Ramazzotti) è la giovane segretaria di un produttore cinematografico, che vive appartata con una madre eccentrica (Laura Morante) e scrive in incognito per uno sceneggiatore di successo, Alessandro (Gassmann). Un giorno, la donna riceve un insolito regalo da uno sconosciuto (Renato Carpentieri): la trama di un film. Ma quel plot è pericoloso, la storia senza nome racconta infatti il misterioso furto di un celebre quadro di ...