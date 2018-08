Al via i lavori per realizzare uno skate park all' Isolotto

Campidoglio - al via lavori primo pacchetto preferenziali. : Campidoglio, al via lavori primo pacchetto preferenziali. Meleo: “Iniziato cantiere in via Publicio, diminuiamo tempi di percorrenza tpl” Roma – Sono partiti i cantieri per il primo pacchetto di preferenziali. Le operazioni inizieranno con la protezione delle esistenti in via Quinto Publicio-Orazio Pulvillo; via Emanuele Filiberto e viale Libia-viale Eritrea. In seguito prenderanno il via i cantieri per la realizzazione di nuove corsie ...

Roma. Acea - lavori in via 4 Fontane - domenica stop acqua : Roma. Acea, lavori in via 4 Fontane, domenica stop acqua fino alle 11 Acea ATO2 comunica che per effettuare lavori di manutenzione straordinaria e’ necessario sospendere il flusso idrico su una condotta situata in via Delle Quattro Fontane, dalle ore 00:30 (mezzanotte e mezza) alle ore 11:00 di domenica 2 settembre 2018. Di conseguenza, si verificheranno mancanza di acqua e/o abbassamento di pressione nelle seguenti vie: – Via delle ...

Cosenza avrà un tram per l’Unical : al via i lavori : Si chiama “Metrotranvia Cosenza-Rende-Università della Calabria“. Sarà nelle intenzioni del Governatore calabrese Mario Oliverio “un grande vettore di mobilità collegato

viadotto Morandi - Vullo rompe il silenzio : 'Lavoriamo dietro le quinte' : ' I residenti conclude- utilizzano la Strada Provinciale 1, Contrada Fondacazzo, riaperta tre anni fa ed in tempi non sospetti a seguito di una mia battaglia politica. Se non ci fosse stata questa ...

Autostrade - Toninelli : “via concessioni”/ Video - Morandi : Di Maio su Facebook : “Lavori a Fincantieri” : Ponte Morandi, cade il "segreto" sulla convenzione con Autostrade per l'Italia: il Ministro Toninelli riferisce alla Camera dopo che la società ha pubblicato sul suo sito il testo completo(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 21:41:00 GMT)

Terremoto Centro Italia - Loro Piceno (MC) : al via i lavori della nuova scuola antisismica : Al via i lavori della nuova scuola primaria “Santini” di Loro Piceno, in provincia di Macerata, grazie ad una donazione del gruppo Unipol. “Un’altra scuola nel cratere del Terremoto del 2016 verrà realizzata grazie alla proficua collaborazione tra le istituzioni pubbliche e il privato. Dobbiamo ringraziare il gruppo Unipol e la generosità dei suoi dipendenti che hanno messo a disposizione una somma considerevole per ...

Roma. Procedono lavori illuminazione nei sottovia : Nell’ambito del programma di efficientamento energetico di Roma Capitale sono in corso, e si concluderanno entro la fine di agosto,

Roma. viadotto Magliana : lavori per barriere sicurezza e segnaletica : Secondo il programma, sono iniziati i lavori per il ripristino delle barriere di sicurezza e della segnaletica sul Viadotto della

Crollo ponte Morandi Genova : i lavori di demolizione al via i primi giorni di settembre : La demolizione del ponte Morandi a Genova dovrebbe cominciare i primi di settembre, secondo quanto annunciato dal sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi. Quanto alla tecnica che verrà usata, sembra si andrà verso “un mix tra l'utilizzo di microcariche esplosive e smontaggio”.Continua a leggere

PIAZZA VITTORIO - via AI LAVORI PER IL PARCHEGGIO CON TARIFFA SOCIALE : Come noto, in seguito alla delibera di Giunta Municipale n° 22/2018, con la quale il Signor Sindaco Giacomo Tranchida ha stabilito l'attivazione di PIAZZA VITTORIO Emanuele ad area di sosta a ...

LAVORI PUBBLICI E viaBILITA' - Aggiornamenti su alcuni cantieri attivi in città e su provvedimenti di viabilità : In partenza le ripavimentazioni di via della Vittoria, via Civetta e via Briosi e i LAVORI al Museo della Cattedrale, procede la riqualificazione di Malborghetto 24-08-2018 / Giorno per giorno Di ...

viadotto Petronilla - mozione della Vitturini : 'Nessuna strumentalizzazione ma lavoriamo insieme' : La polemica politica resta comunque piuttosto accesa. La Vitturini replica a chi l'ha accusata di aver strumentalizzato i fatti di Genova. 'Rivendico una totale assenza di strumentalizzazione degli ...

Modica - al via i lavori nella Circonvallazione Ortisiana : Come era stato annunciato il sindaco di Modica, ieri mattina, ha effettuato il sopralluogo nella Circonvallazione Ortisiana per il deflusso acqua

lo shopping center più grande d'Europa Al via i lavori - impiego per 17 mila persone : Westfield milano è una joint venture tra il colosso australiano Westfield Corp e la Stilo Immobiliare Finanziaria , che opera attraverso Arcus Real Estate, dell'imprenditore bergamasco Antonio ...