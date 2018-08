Affari a 4 Ruote Italia | prima puntata in diretta

Affari a 4 Ruote Italia - Riccardo Angeli a TvBlog : "Io sono il meccanico - quello che sgobba - l'unico che fatica - praticamente!" : A partire da giovedì 30 agosto 2018, alle ore 21:25, su DMAX, avrà inizio la prima edizione Italiana di Affari a 4 Ruote.Riccardo Angeli, milanese di origini romane, sarà Il Profeta, il meccanico con il compito di far tornare le auto d'epoca allo splendore originario, dentro e fuori, garantendo la massima qualità della rimessa a punto e del restauro, in vista della futura rivendita.prosegui la letturaAffari a 4 Ruote Italia, Riccardo ...

Dmax - Affari a 4 ruote ora parla italiano : conosciamo il Boss - il Principe e il Profeta : Il Boss è Donald, che però alla Casa Bianca preferisce l’officina. Nello è il Principe e basta vederlo in azione per capire perché. E poi Riccardo, il Profeta, di poche parole, ma quando mette le mani su un cofano è Vangelo. Perché comprare auto d’epoca, restaurarle e poi rivenderle per trarne guadagno è un’arte, oltre che una passione. Diventato un cult con Mike Brewer (qui tutto quello che c’è da sapere su di lui) sui canali ...

