Aereo da turismo precipita sulle Alpi francesi : due morti : Aereo da turismo precipita sulle Alpi francesi: due morti Il velivolo era partito dalla Germania ed era diretto a Marsiglia. Prima di scomparire dai radar aveva lanciato un Sos. All’origine dell’incidente, avvenuto nella zona del Monte Miravidi, potrebbe esserci il maltempo Parole chiave: ...

Aereo da turismo trancia cavo elettrico - 2 morti nel Trevigiano : Aereo da turismo trancia cavo elettrico, 2 morti nel Trevigiano È accaduto nella zona di Cimadolmo, in provincia di Treviso. Il velivolo, un “PA 18”, è precipitato sul greto del fiume Piave. Le persone che erano a bordo non sono ancora state identificate Parole chiave: ...

Svizzera - Aereo da turismo precipita sulle Alpi : Quattro persone hanno perso la vita ieri pomeriggio quando l'aereo da turismo su cui si trovavano, un Robin quadriposto, è precipitato sulle Alpi svizzere a circa 3.300 metri, non lontano dal confine italiano.Il velivolo era decollato poco prima dall'aeroporto di Sion per un volo turistico. A bordo c'erano il pilota e tre passeggeri. L'allarme è stato lanciato alle 17 di ieri, ma quando il soccorso Alpino, avvisato dalla guardia aerea di ...

