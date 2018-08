Aereo da turismo disperso sulle Alpi | tra Valle d’Aosta e Savoia

Aereo da turismo trancia cavo elettrico - 2 morti nel Trevigiano : Aereo da turismo trancia cavo elettrico, 2 morti nel Trevigiano È accaduto nella zona di Cimadolmo, in provincia di Treviso. Il velivolo, un “PA 18”, è precipitato sul greto del fiume Piave. Le persone che erano a bordo non sono ancora state identificate Parole chiave: ...

Aereo da turismo trancia cavo e prende fuoco - morti carbonizzati i due passeggeri : E' accaduto in serata a Cimadolmo, nel trevigiano. Il velivolo, un Piper PA 18, sorvolava il greto del Piave quando ha impattato con un cavo della media tensione incendiandosi. Niente da fare per le due persone a bordo, nonostante l'intervento dei vigili del fuoco

Svizzera - Aereo da turismo precipita sulle Alpi : Quattro persone hanno perso la vita ieri pomeriggio quando l'aereo da turismo su cui si trovavano, un Robin quadriposto, è precipitato sulle Alpi svizzere a circa 3.300 metri, non lontano dal confine italiano.Il velivolo era decollato poco prima dall'aeroporto di Sion per un volo turistico. A bordo c'erano il pilota e tre passeggeri. L'allarme è stato lanciato alle 17 di ieri, ma quando il soccorso Alpino, avvisato dalla guardia aerea di ...

