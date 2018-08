Adriano shock | “ero sempre ubriaco” | le clamorose rivelazioni sull’Inter

calcioweb.eu

(Di giovedì 30 agosto 2018) E’ stato uno degli attaccanti più forti, forza fisica impressionante,svela clamorosi retroscena che riguardano l’Inter. “La morte di mio padre mi ha distrutto, eroubriaco e l’Inter mi copriva. Mi sono isolato, in Italia mi vedevo solo, triste e depresso e quindi ho cominciato a bere. Arrivo all’allenamento ubriaco, ma mi presentavoe lo staff mi portava a dormire in infermeria. L’Inter diceva che ero infortunato. So solo io quanto ho sofferto quando è morto mio padre – ha raccontato in un’intervista a R7, una rivista brasiliana – e dopo è stato molto peggio perché mi sono isolato. In Italia ero solo, triste e depresso e quindi ho cominciato a bere”. “Mi sentivo felice solo bevendo e non c’era notte che non lo facessi. Bevevo tutto: whisky, vino, vodka, birra. Tantissima birra. Non ...