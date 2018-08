Adescava minori sul web poi i ricatti sessuali | Lucentini chiede il nome al Viminale

Adescava ragazzine sui social e le violentava - 25enne arrestato : almeno 12 minori coinvolte : Il giovane per mesi, sfruttando i social network, avvicinava ragazzine minori di 14 anni per carpirne la fiducia, farsi inviare foto hot e infine ricattarle per ottenere rapporti sessuali. Solo quando è stato denunciato da una delle vittime sono partite le indagini dei carabinieri che lo hanno poi smascherato.Continua a leggere

Adescavano minori online per farli prostituire : “50 euro per i rapporti sessuali”. Tre arresti : Li Adescavano sui siti per incontri con la promessa di guadagnare 50, 100, 200 euro. Incuranti del fatto che fossero appena adolescenti. I tre malviventi sono stati arrestati oggi dalla Polizia di Aosta. Ora sono in carcere.Continua a leggere