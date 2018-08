Accoltella compagno dell’ex | scappa con i bimbi e si schianta | le condizioni 

caffeinamagazine

(Di giovedì 30 agosto 2018) Era in fuga con due figli minorenni dopo aver commesso gravi reati a Padova, il papà rimasto coinvolto nell’incidente accaduto ieri a Cupra Marittima. L’uomo, R.M. di 29 anni, è stato arrestato dalla polizia di San Benedetto. Si tratta di un appartenente alla comunità dei nomadi Sinti stanziata nel Nord Italia. Lo scorso venerdì il giovane avevato ildell’ex ragazza dopo una violenta lite per questioni familiari, poi erato con i figli minori di sei e otto anni a bordo dell’auto sottratta al nonno materno dei ragazzini, minacciato con lo stesso coltello con il quale aveva ferito il fidanzato dell’ex, provocando un grave incidente nell’Ascolano. L’autore dell’aggressione e della rocambolesca fuga, come accertato dalla polizia di Padova, è un 29enne della comunità sinti ora messo in stato di fermo su disposizioni della ...