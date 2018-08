Abruzzo | cavalcavia “mai collaudato e a rischio crollo” sul raccordo Pescara-Chieti

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 agosto 2018) Unmaicrollo in pieno asse attrezzato, ilche collega. Il prefetto di, Antonio Corona, ha convocato una riunione d’urgenza con tutti i soggetti istituzionali interessati allo stato di salute di questo viadotto contiguo al casello autostradale A14 di Dragonara, e che è interdetto al traffico da ben 6 anni. “Questonon è mai stato. Sono state commissionate dal Consorzio tre perizie, nel 1999, nel 2003 e nel 2012, che hanno attestato sempre la pericolosità del manufatto, acrollo”, si legge in una lettera pubblicata dal quotidiano Il Centro e inviata da Camillo D’Angelo, presidente del collegio dei liquidatori del consorzio industriale Val, all’Anas. Spetterebbe al consorzio, oramai fallito, la gestione e la manutenzione del ponte pericolante; solo che non ha più fondi. Gli ...