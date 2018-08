Abbiamo sentito un boato spaventoso

“ Abbiamo sentito gli spari”. Tragedia a Torino - una vicenda assurda. La ricostruzione dei carabinieri è da brividi : La cronaca estiva italiana torna a tingersi di nero, con un’altra vicenda che lascia tutti di sasso per la sua drammaticità. Protagonista è ancora la provincia di Torino , che purtroppo negli ultimi mesi si affaccia spesso nella cronaca nazionale per episodi di violenza. Questa storia è assurda e racconta di un uomo che è stato ammazzato dal figliastro malato. Domenico Gatti, 59 anni, è stato ucciso a colpi di pistola dal figliastro ...

VVFF : " Abbiamo sentito l'abbraccio di Genova e lo ricambiamo" : Genova , , askanews, - I Vigili del Fuoco "sono vicini alla gente e si dedicano con passione a questo lavoro così difficile. Abbiamo fatto non solo un lavoro tecnico ma abbiamo cercato di intervenire ...

Bologna - esplosione sulla A14 a Borgo Panigale : “Abbiamo sentito il governo lontano” : “Fin dall’inizio, Comune di Bologna e Regione Emilia Romagna si sono attivati, abbiamo sentito il governo un po’ piu’ lontano. Lo vorrei piu’ vicino in queste occasioni non solo nei giorni dell’emergenza, quando e’ venuto in visita il premier Conte. Vorrei sentire parole chiare dall’esecutivo sui risarcimenti perche’ cittadini, commercianti e imprese stanno avendo un esborso economico ...