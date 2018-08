A Venezia | applausi meritati per First Man di Damien Chazelle

Sette minuti di applausi per il film su Stefano Cucchi che apre la Mostra del cinema di Venezia : Sette minuti di applausi e qualche lacrima alla proiezione ufficiale stasera di 'Sulla mia pelle' diretto da Alessio Cremonini, selezionato come film d'apertura della sezione 'Orizzonti' alla 75 ...

Venezia - applausi per il film su Cucchi : 18.52 Sette minuti di applausi e qualche lacrima alla proiezione ufficiale di "Sulla mia pelle", diretto da Alessio Cremonini, selezionato come film d'apertura della sezione "Orizzonti" alla 75ma Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. In sala tutto il cast del film che racconta la tragica e ancora aperta vicenda di Stefano Cucchi, e la sorella Ilaria che ha abbracciato a lungo, commossa, Alessandro Borghi che nel film ...