A Roma è crollato il tetto di una chiesa di 500 anni fa

agi

: È crollato il tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami a Roma, non ci sono feriti - ilpost : È crollato il tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami a Roma, non ci sono feriti - ilfoglio_it : [VIDEO] Crolla il tetto di San Giuseppe dei falegnami, a due passi dal Campidoglio. Nessun ferito, danneggiato il c… - Jobsnews_press : Roma, è crollato il tetto della Chiesa di San Pietro in Carcere ai piedi del Campidoglio. Nessuna vittima -… -

(Di giovedì 30 agosto 2018) La volta delladi San Giuseppe dei Falegnami, in Clivio Argentario, a due passi dal Campidoglio e da via dei Fori Imperiali, è crollata quasi completamente. Il luogo di culto al momento del crollo era chiuso al pubblico e non risultato feriti. Le travi di legno che sostenevano ilsono crollate quasi tutte, invadendo i banchi dell'edificio di culto. Laviene talvolta utilizzata per celebrare matrimoni in una cornice tra le più suggestive della città ma è conosciuta soprattutto per la presenza, nei sotterranei, del carcere Mamertino, una delle più antiche segrete di Roma, usato già al tempo degli antichi romani, luogo in cui, secondo l'agiografia cattolica, sarebbero stati detenuti anche gli apostoli Pietro e Paolo. L'area antistante la...