A Genova sono 150 le case coinvolte dalla demolizione dei resti del ponte

Crollo Genova - Renzo Piano : "Sono 14 giorni che non penso ad altro" : "E' da 14 giorni", da quando è avvenuta la tragedia del ponte Morandi, a Genova, "che non penso ad altro": così il senatore a vita e archistar genovese, Renzo Piano a margine dell'incontro in Regione ...

Genova - la consigliera leghista : “I migranti sono bestie - li odio tutti. Datemi un fucile” : Monica Viani è stata eletta nel municipio centro est di Genova. Sul proprio aggiornamento di stato di Whatsapp ha pubblicato un sfogo a chiarissimo sfondo razzista, derubricandolo come "uno sfogo tra amici". Durissima la condanna da parte delle opposizioni.Continua a leggere

Genova - Autostrade paga 1 - 5 milioni alle famiglie senza casa : sono il 70% degli sfollati : Autostrade per l’Italia ha versato i primi contributi per le necessità di base alle famiglie di Genova costrette ad abbandonare le proprie abitazioni dopo il crollo del Ponte Morandi il 14 agosto. Per ora sono 74 le famiglie che hanno ricevuto il contributo: la società ha fatto sapere che per ora sono stati versati 714mila euro, ma la cifra è destinata ad aumentare. Già lunedì mattina, ha comunicato la società, andranno in pagamento altri 90 ...

Crollo Genova - procuratore : non ci sono ancora indagati : Roma, 23 ago., askanews, - Non ci sono ancora indagati per il Crollo del Ponte Morandi a Genova: 'Ho letto sulla stampa che 10-12 persone sarebbero state iscritte nel registro degli indagati e questo ...

Crollo ponte Genova - Commissione Mit : i tronconi sono da abbattere : In riferimento al ponte Morandi, parzialmente crollato il 14 agosto a Genova, la Commissione ispettiva del Mit ha stabilito che i tronconi sono da abbattere: nella relazione tecnica inviata alla struttura commissariale sono state fornite le informazioni sullo stato dei materiali che riguardano “la corrosione dei trefoli dei cavi di precompressione primari e secondari. Si ritiene necessario dare tale informazione tempestivamente alla ...

Due gattini intrappolati nella zona rossa di Genova sono stati salvati dai vigili del fuoco : Due gattini sono stati salvati dai vigili del fuoco durante le operazioni di sgombero dell'area interessata al crollo del ponte Morandi. Uno è ferito ed è stato portato in una clinica per animali. Entrambi sono già stati adottati con il nome di Brooklyn, come i genovesi chiamano il Morandi.I gattini, parte di una colonia, erano rimasti intrappolati in un capannone adibito a deposito proprio sotto il pilone crollato. sono ...

Genova e caso Autostrade : non solo trasporti - le concessioni a privati in Italia sono migliaia : Prev Next Per il momento, comunque, si è forse ancora troppo nel mondo indefinito delle intenzioni perché le parole del sottosegretario abbiano riflessi sul mercato azionario. Ieri i soli titoli ad ...

Crollo Genova - Procura : non ci sono ancora indagati : Genova, 21 ago., askanews, - 'C'è una consulenza in corso, ci sono molti altri atti in corso e sono complessi e analitici. Non ci sono indagati. Se ci sono accertamenti in corso sulle possibili cause, ...

La Procura di Genova precisa : stiamo ancora valutando i filmati - non ci sono indagati : "Stiamo valutando tutti i video che vengono acquisiti". E ce ne sono diversi, oggi anche uno della Guardia di Finanza". Lo ha detto il Procuratore della Repubblica di Genova Cozzi durante una conferenza stampa, spiegando che al momento "Non ci sono indagati" per il crollo del ponte Morandi. "Penso che i video che si potranno acquisire potranno essere alquanto utili. Dal primo momento - ha aggiunto - gli organi ...

Ponte Morandi - lo scivolone in diretta dell’inviata Sky : “Lei è di Genova?” e l’interlocutore la gela : “Sono il sindaco - veda un po’ lei” : Sta facendo il giro della rete lo spezzone di una diretta di Sky Tg24 di domenica 19 agosto. L’inviata è in piazza, per raccogliere le reazioni dei genovesi a distanza di qualche giorno dal drammatico crollo del Ponte Morandi. La giornalista si avvicina ad un uomo e gli rivolge una domanda: “Lei è di Genova?”. L’interlocutore risponde: “Sono il sindaco, veda un po’ lei”. Si trattava in effetti di Marco ...

"A Genova non ci sono colpe da assegnare - se non alla nostra incompetenza - alla nostra incuria e al poco interesse per i cittadini" : "Quando il ponte Morandi è venuto giù sono rimasta impietrita. Una sensazione così l'avevo provata solo davanti al crollo delle Torri Gemelle. Adesso c'è disperazione. C'è rabbia. C'è dolore. sono cose che non dovrebbero succedere. Non dovrebbero succedere". Le parole di Carla Signoris, genovese classe 1958, attrice e conduttrice televisiva, comica e doppiatrice, sono la sostanza stessa del tormento. La ...

I morti per il crollo del ponte Morandi a Genova sono saliti a 43 : Ieri pomeriggio il numero dei morti per il crollo del ponte Morandi a Genova è salito da 41 a 43. Nel giro di poche ore sono successe due cose: è stato ritrovato fra le macerie il corpo di Mirko Vicini, l’operaio The post I morti per il crollo del ponte Morandi a Genova sono saliti a 43 appeared first on Il Post.

I vigili del fuoco - eroi normali «Quell’applauso straziante» - 43 morti|Chi sono|Funerali - Genova piange : foto|video : I racconti di Massimo, Dionisio, Fabio, Peter e Bruno: «Partiti subito, senza esitazione». «Ogni volta si soffre per i bambini». «Una tragedia come il Rigopiano». «Era il mio sogno da piccolo»