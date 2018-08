A che punto è il tira e molla sulle pensioni d' oro

IL PUNTO Complotti e complottisti : quella zavorra che i Meet Up 5 Stelle locali non vogliono abbandonare : di Sandro Renzi La maturità politica di una classe dirigente, che si candida ad amministrare una città, si misura anzitutto sulla sua capacità di guardare e programmare il futuro, evitando di farsi fagocitare dalla sirena ...

Il comparto beni industriali a Milano mostra qualche piccolo spunto rialzista - +0 - 36% - - seduta effervescente per Interpump : Teleborsa, - Buona tenuta per il settore infrastrutture e impiantistica che evidenzia un andamento poco migliore dell'EURO STOXX Industrial Goods & Services. Il FTSE Italia Industrial Goods & Services ...

Scuola e vaccini : a che punto siamo? : Una legge nelle Marche subordina l’ammissione all’asilo nido alla presentazione del certificato con le vaccinazioni eseguite. Certificazione, non quell’autocertificazione introdotta via circolare dalla ministra Giulia Grillo che non sembra avere il favore di Comuni e presidi, tanto che in molte regioni si stanno preparando soluzioni dedicate. L’emendamento del governo al decreto Lorenzin proroga all’anno scolastico 2019-2020 l’obbligo di ...

Il comparto tecnologico a Milano mostra qualche piccolo spunto rialzista - +0 - 43% - - slancio per It Way : Teleborsa, - Buona tenuta per l'indice delle società High Tech italiane che evidenzia un andamento poco migliore dell'EURO STOXX Technology. Il FTSE Italia Technology ha aperto a 65.547,55, in rialzo ...

Salvini : un'indagine che è anche un punto a suo favore : L'iniziativa della procura di Agrigento ha finito per favorire il Ministro dell'Interno che oggi continua a salire nei sondaggi

Deflorian/Tagliarini : «Nel nostro teatro noi e le nostre vite non siamo altro che un punto di partenza» - Teatro e Critica : La questione centrale, in entrambi gli spettacoli, viene dall'osservazione del personaggio di Giuliana, che esprime la difficoltà di stare dentro alla realtà. Antonioni ha realizzato il film nel ...

[L'analisi] Vi spiego perché Salvini dal suo punto di vista ha ragione e perché la sinistra ha perso tutto : ... sia pure con i consueti veli, falsamente, rassicuranti dei governi e delle istituzioni politico-finanziarie: nella primavera scorsa, il quotidiano tedesco di economia e finanza Handelsblatt dava ...

Il settore beni di consumo italiano mostra qualche piccolo spunto rialzista - +0 - 40% - - exploit di Safilo : Buona tenuta per il comparto dei beni di largo consumo che evidenzia un andamento poco migliore dell' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Consumer Goods ha aperto a 131.224,69, in rialzo dello 0,40% ...

Not Tonight : è uscito su PC il gioco che che offre un punto di vista satirico sulla Brexit : Not Tonight è un titolo unico nel suo genere, un gioco simulativo fortemente ispirato a Papers che offre una visione satirica della burocrazia europea, riporta Rockpapershotgun.Immaginiamo di essere in un Regno Unito distopico, dove il dibattito sulla Brexit prende la piega sbagliata e l'estrema destra britannica ha preso il controllo del paese. Si presenta così Not Tonight, gioco satirico sulla Brexit che ha come setting una Gran Bretagna post ...

Genova - da un punto all’altro del crollo : i duecento metri di ponte che non ci sono più : Del ponte Morandi, sulla A10, inaugurato 51 anni fa a Genova e lungo più di un chilometro, circa 200 metri sono crollati il mattino del 14 agosto. Il video, mostra la distanza e le macerie tra un punto e l’altro del cavalcavia ceduto. L'articolo Genova, da un punto all’altro del crollo: i duecento metri di ponte che non ci sono più proviene da Il Fatto Quotidiano.

Glifosato - a che punto siamo in Europa nella battaglia contro il pesticida : La Monsanto, la multinazionale che dagli anni Settanta produce l'erbicida, ha annunciato ricorso, dopo la sentenza della giuria di San Francisco: l'azienda dovrà pagare 289 milioni di dollari ad un giardiniere, ammalatosi di cancro per aver utilizzato il Roundup, contenente Glifosato. L'Ue intanto l'ha autorizzato in agricoltura fino al 2022.Continua a leggere

[Il punto] Il datore di lavoro : "Quei ragazzi vivevano come schiavi - ma che colpa abbiamo noi? Pianterò 7 ulivi per ricordarli" : Vuol piantare sette alberi di ulivo per ricordarli. Sette alberi come i sette ragazzi di colore che lavoravano per lui morti nell'incidente stradale di Lesina, nel Foggiano. Sette di quei 12 giovani ...

Attività produttive - il punto di Sciapichetti : «8 milioni per la provincia di Macerata» : ... un'operazione importante, con un investimento di 10 milioni e 400 mila euro, che ha dato la possibilità a 166 operatori di riaprire i battenti, segno dell'economia che riparte, anche dopo la ...

A che punto siamo con Airbnb - tra proteste e accordi : È inequivocabile il fatto che Airbnb abbia portato una piccola rivoluzione nel mondo del turismo. Ma è altrettanto innegabile che, negli ultimi anni, le proteste contro questa forma di viaggio low-...