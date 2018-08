7 capi e accessori estivi per creare i look di settembre

gqitalia

: Le frange, parte decorativa di capi e accessori, hanno sempre portato un “movimento” nuovo nel guardaroba di ogni d… - Moditalianews : Le frange, parte decorativa di capi e accessori, hanno sempre portato un “movimento” nuovo nel guardaroba di ogni d… - inVIPtus_IT : Scopri un incredibile assortimento di scarpe, abbigliamento e accessori ALCOTT: capi alla moda a portata di click!… -

(Di giovedì 30 agosto 2018) L’aria si è rinfrescata, in particolar modo la mattina presto, e la temperatura scende di parecchi gradi non appena si scatena un temporale. È anche vero però che l’estate non è ancora finita e manca quasi un mese all’inizio dell’autunno. Se siete appena rientrati dalle vacanze e non volete rassegnarvi all’idea che presto maglioni e cappotti (già in bella vista nelle principali vetrine di moda) prenderanno il posto di bermuda e t-shirt, ecco alcuni suggerimenti su cosa indossare per il mese di; divertitevi aversatili mixando questi 7. Giubbino – Da indossare la mattina presto o di sera sopra una t-shirt o una maglia leggera. Ingualcibile, traspirante e pratico, è l’ideale in versione waterproof per non farsi cogliere impreparati in caso di pioggia. Nella gallery: Allegri Maglia girocollo – Grigia o blu, taglio felpa, è l’ideale per il ...