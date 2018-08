ilfattoquotidiano

: 200 automobilisti bloccati in autostrada per un grave incidente, Ikea gli offre posti letto - FQMagazineit : 200 automobilisti bloccati in autostrada per un grave incidente, Ikea gli offre posti letto - BelllaeMonella : quando si dice 'negozi aperti 24/24'.. ne parliamo a Casa Belllaemonella con Monica Morgan - salatina67 : Gb, grave incidente in autostrada: Ikea offre posti letto nello store a 200 automobilisti bloccati -

(Di giovedì 30 agosto 2018) Dopo essere rimasti in coda per ore in, a causa di untra due camion, centinaia di persone rischiavano di dover passare in auto anche la notte. Così,ha deciso di aprire loro le porte del suo negozio, mettendo a disposizioneletto per oltre 200 persone. La notizia è subito rimbalzata sui social, dove in molti hanno raccontato l’insolita esperienza di dormire in un negoziocondividendo foto e video dell’accaduto: “Finalmente abbiamo una stanza“, ha scritto un utente postando una foto in un letto dell’azienda svedese. “Grazie aper aver lasciato mia moglie e mia figlia dormire nei vostri letti”, ha scritto in un tweet il giornalista della Bbc Fergal Parkinson. Anche la campionessa olimpionica Dame Kelly Holmes è rimasta bloccata nel traffico a causa dell’. Glad to have finally have our ...