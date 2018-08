YouTube | novità per Kids | ulteriori dati per i nerds | e tante opzioni per la gestione del

YouTube - arriva una novità per i commenti : da oggi potrete citare un altro utente trasformando il suo nome in un link : L’area di YouTube dedicata ai commenti è, molto probabilmente, quella con il maggior numero di problemi. Gli utenti, infatti, si trovano a dover […] L'articolo YouTube, arriva una novità per i commenti: da oggi potrete citare un altro utente trasformando il suo nome in un link proviene da TuttoAndroid.

Quante novità per YouTube - YouTube Kids - Traduttore - Play Store e Voice : Come di consueto Google continua ad aggiornare costantemente tutte le sue app introducendo novità già in roll out e lasciando qualche indizio a funzionalità in arrivo prossimamente. YouTube, Google Voice, Google Traduttore, Google Play Store e YouTube Kids sono solo alcune fra le altre dei cui aggiornamenti vi abbiamo già parlato. L'articolo Quante novità per YouTube, YouTube Kids, Traduttore, Play Store e Voice proviene da TuttoAndroid.

In arrivo su YouTube Music aggiornamenti ogni due settimane con tante novità : YouTube Music si prepara a competere ad armi pari coi colossi della Musica in streaming, e lo fa con l'aiuto di un programma di aggiornamenti ogni due settimane. Ne parla Google stessa attraverso il product manager del servizio annunciando grosse novità in arrivo, qualità della Musica, novità all'interfaccia utente e supporto alle schede SD incluso. L'articolo In arrivo su YouTube Music aggiornamenti ogni due settimane con tante novità proviene ...

YouTube Music - grosse novità in arrivo : qualità audio - supporto Android Auto e molto altro : Google ha già annunciato che YouTube Music diventerà un giorno la principale piattaforma di streaming Musicale dell'azienda, motivo per il quale il servizio offrirà presto agli utenti un maggiore controllo sulla propria Musica e permetterà loro di riprodurre i brani preferiti su ulteriori dispositivi, in modo da raggiungere gli standard dei servizi concorrenti. L'articolo YouTube Music, grosse novità in arrivo: qualità audio, supporto Android ...