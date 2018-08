Yaya Touré | l’agente conferma | “firmerà con l’Arsenal”

Premier - mistero Yaya Touré : dove va? L'agente : "Visite passate a Londra" : Il procuratore gioca con qualche indizio: "Non andrà al West Ham né al Crystal Palace". In pole c'è l'Arsenal

Boom Arsenal : Yaya Tourè ad un passo! : Yaya Tourè pronto a tornare a giocare in Premier League ad altissimi livelli, non andrà a svernare in Cina come altri colleghi Yaya Tourè è vicinissimo alla firma con l’Arsenal. Il calciatore svincolato dopo l’esperienza al Manchester City, ha svolto le visite mediche di rito col club londinese e si appresta a giocare alla corte di Unai Emery. Yaya Tourè dunque si rimetterà in gioco in un grande club, niente Cina o Stati Uniti ...