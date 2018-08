XV edizione Festival della Mente | da venerdì 31 agosto fino a domenica 2 settembre

TRIESTE SCIENCE+FICTION FESTIVAL : Il poster di Matteo De Longis per la 18° edizione - Trieste - 30 ottobre - 4 novembre 2018 - : Immancabili, infine, gliIncontri di Futurologia dedicati alla scienza e alla letteratura, in collaborazione con le principali istituzioni scientifiche, e la consegna del premio alla carriera Urania d'...

FOSSANO/ Tra didattica e musica un'edizione record per il Vocalmente Festival : Con la 'prima italiana' del trio svedese Dirty Loops si è chiusa a FOSSANO la quinta edizione di ' Vocalmente Festival ', una delle principali rassegne di musica 'a cappella' in Italia e nel mondo, ...

SAN MICHELE SALENTINO. CHIUSA CON SUCCESSO LA 17edizione DEL FESTIVAL DEL FICO MANDORLATO. : La giornata di ieri, invece, ha visto protagonista lo sport con la 5edizione della Gara Podistica 'Trofeo FICO Mandorlato' che ha visto la partecipazione di oltre 300 atleti provenienti da tutta la ...

Festival di Venezia : 'il nostro limite' tra i finalisti della terza edizione di 'I Love GAI Giovani Autori Italiani' : ... racconta la storia di due Giovani costretti a vivere nell'ipocrisia e nell'infelicità, nascondendo al mondo il loro amore omosessuale. Nel cast Gianfranco Gallo , 'Indivisibili', 'Gomorra " La Serie'...

Sarzana : gli scienziati ospiti della XV edizione del Festival della Mente parlano di comunità : Accettare e includere gli altri è un bene per la comunità: l’evoluzione di Homo sapiens caratterizzata dallo sviluppo di strategie di reciprocità ne ha assicurato il successo nella competizione con altre specie. Al contrario disuguaglianza ed esclusione sono in grado di marcare il genoma e di aumentare l’incidenza di gravi malattie, determinando gravi conflitti nella società e alti costi sanitari. Così gli scienziati Carlo Alberto Redi e Manuela ...

Festival d'Autunno - anticipa la XVI edizione con il concerto gratuito di EfeitoBrasil Trio : Ognuno di essi è considerato una leggenda della Musica Popolare Brasiliana e, al tempo stesso, una icona della musica del mondo. Il Trio composto da Giovanni Guaccero, al pianoforte, Roberta ...

Festival Adarte - arriva la quinta edizione : spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche nel borgo di Calcata : “Credi che l’utopia sia qualcosa di impossibile?”, così Igor Mattei e Marina Biondi presentano la quinta edizione del Festival Adarte, in scena a Calcata dal 31 agosto al 2 settembre 2018. Anche quest’anno, come nella precedente edizione, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche troveranno ospitalità nelle piazze e nei vicoli del centro storico della cittadina in provincia di Viterbo che, per l’occasione, ...

Al via la 2ª edizione del 'Muja Buskers Festival' - rassegna di circo contemporaneo e arti di strada : Muja Buskers Festival proporrà un cartellone con decine d'artisti e musicisti per una trentina di spettacoli, tutti gratuiti, tra novità, progetti speciali e laboratori per bambini e ragazzi. Si ...

"Progetto Sud Festival" - domani inizia la quinta edizione : ... venerdì 24 agosto si partirà con i Mistura Louca , patchanka orchestra del Salento, il cui nome , "miscuglio pazzo", esprime al meglio la grande varietà di stili musicali proposti negli spettacoli ...

'Festival della Letteratura' a Mantova : tutti i protagonisti dell'edizione 2018 : Un festival animato da tantissimi protagonisti del mondo della letteratura : da Nicole Krauss sino a Joel Dicker, autore dell'ultimo libro ad altri grandi interpreti delle lettere e delle parole, ...

Home Festival 2018 - tutto pronto per la nona edizione : L’estate sta finendo, ma è appena partito il conto alla rovescia per l’Home Festival 2018: la nona edizione, al via dal 29 agosto che fino a domenica 2 settembre proporrà al pubblico raccolto a Treviso (zona ex Dogana) circa duecento artisti e band nello spazio della “Casa”, una superficie di centomila metri quadrati che ospita, tra tante cose, anche sette palchi. L’HF18 è stata presentata con orgoglio dal founder Amedeo Lombardi «Questa ...

Interamente dedicata a Monica Vitti la seconda tappa della 7^ edizione dell’International Tour Film Festival a Montalto di Castro : Montalto di Castro (VT) Sabato 25 Agosto Ore 20:30: Monica Vitti – L’attrice che nacque due volte regia di Donatella Baglivo Nell’ambito della settima edizione dell’International Tour Film Festival, sabato 25 agosto allo Spazio Cinema Alfredo Bini a Montalto di Castro (VT) omaggio all’indimenticabile attrice Monica Vitti con la proiezione del Film Monica Vitti – L’attrice che nacque due volte regia di Donatella Baglivo,una produzione Ciak2000 ...

Chiude l'edizione 2018 del Follonica Summer Festival : Irama, Einar e Le Deva saliranno sul palco insieme a Diana Del Bufalo e a Andrea Dianetti, per un concerto che si preannuncia esplosivo e che farà scatenare il pubblico dell'Arena Spettacoli ...