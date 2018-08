ilfattoquotidiano

: Woody Allen si prende una pausa: per la prima volta dopo 45 anni nel 2019 non uscirà nessun… - TutteLeNotizie : Woody Allen si prende una pausa: per la prima volta dopo 45 anni nel 2019 non uscirà nessun… - gabry54 : Non è che ho paura di morire. È che non voglio esserci quando accadrà. Woody Allen - boni_castellane : In che senso Woody Allen dichiara che non farà film 'per due anni'? Ha centosette anni e in realtà non fa film dal 1990... -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Per la45, nelnonnessun film di. A 82, l’eclettico regista americano ha deciso infatti dirsi unadalla macchina da presa. Se finora era apparso sistematicamente in sala con almeno un film all’ anno, A Rainy Day in New York, il suo 48esimo lavoro chea fine 2018 interromperà questo record. Difficoltà a reperire finanziamenti o travolto dal movimento #MeToo? “I suoi film non fanno soldi e sonoche cerca finanziatori”, scrive il New York Post citando una sua fonte.aveva firmato un contratto con Amazon nel 2016 che lo vincolava per cinque. Ma“La ruota delle meraviglie” e l’imminente “A Rainy Day in New York“, ne mancherebbero ancora tre. Persino Amazon sembra essere disposto a fare marcia indietro rescindendo il contratto con il regista ma onorando ...