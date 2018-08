Woody Allen si prende una pausa | nel 2019 non uscirà nessun suo film

ilfattoquotidiano

: Woody Allen si prende una pausa: per la prima volta dopo 45 anni nel 2019 non uscirà nessun suo film - italianaradio1 : Woody Allen si prende una pausa: per la prima volta dopo 45 anni nel 2019 non uscirà nessun suo film - italianaradio1 : Per la prima volta dopo 45 anni, nel 2019 non uscirà nessun film di Woody Allen. A 82 anni, l’eclettico regista ame… - Noovyis : Un nuovo post (Woody Allen si prende una pausa: per la prima volta dopo 45 anni nel 2019 non uscirà nessun suo film… -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Per la prima volta dopo 45 anni, nelnondi. A 82 anni, l’eclettico regista americano ha deciso infatti dirsi unadalla macchina da presa. Se finora era apparso sistematicamente in sala con almeno unall’ anno, A Rainy Day in New York, il suo 48esimo lavoro chea fine 2018 interromperà questo record. Difficoltà a reperire finanziamenti o travolto dal movimento #MeToo? “I suoinon fanno soldi e sono anni che cerca finanziatori”, scrive il New York Post citando una sua fonte.aveva firmato un contratto con Amazon nel 2016 che lo vincolava per cinque. Ma dopo “La ruota delle meraviglie” e l’imminente “A Rainy Day in New York“, ne mancherebbero ancora tre. Persino Amazon sembra essere disposto a fare marcia indietro rescindendo il contratto con il regista ma onorando ...