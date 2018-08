Woody Allen si prende una pausa dopo 45 anni | niente film nel 2019

Woody Allen si prende una pausa : nel 2019 non uscirà nessun suo film : Per la prima volta dopo 45 anni, nel 2019 non uscirà nessun film di Woody Allen. A 82 anni, l’eclettico regista americano ha deciso infatti di prendersi una pausa dalla macchina da presa. Se finora era apparso sistematicamente in sala con almeno un film all’ anno, A Rainy Day in New York, il suo 48esimo lavoro che uscirà a fine 2018 interromperà questo record. Difficoltà a reperire finanziamenti o travolto dal movimento ...

Woody Allen si prende una pausa : per la prima volta dopo 45 anni nel 2019 non uscirà nessun suo film : Per la prima volta dopo 45 anni, nel 2019 non uscirà nessun film di Woody Allen. A 82 anni, l’eclettico regista americano ha deciso infatti di prendersi una pausa dalla macchina da presa. Se finora era apparso sistematicamente in sala con almeno un film all’ anno, A Rainy Day in New York, il suo 48esimo lavoro che uscirà a fine 2018 interromperà questo record. Difficoltà a reperire finanziamenti o travolto dal movimento ...

Woody Allen - prima pausa in 45 anni : Niente film di Woody Allen nel 2019 . Dopo quasi cinquant'anni di carriera ininterrotti il regista americano - ormai 82enne - ha deciso di darci un taglio e prendersi una pausa dalla macchina da presa.

Woody Allen si prende pausa - niente film : NEW YORK, 28 AGO - Per la prima volta in decenni Woody Allen si prende una pausa dalla cinepresa. Lo scrive il New York Post. Dopo l'uscita di 'A Rainy Day in New York' a fine anno, il 48mo per il ...