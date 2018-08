Wear OS by Google semplifica l’accesso a Google Assistant e ai dati fitness

Google prova a migliorare la qualità delle applicazioni Wear OS : Il team di Google ha annunciato di avere dato il via ad una nuova iniziativa volta a migliorare la qualità delle applicazioni dedicate a Wear OS by Google L'articolo Google prova a migliorare la qualità delle applicazioni Wear OS proviene da TuttoAndroid.

Wear OS by Google si aggiorna con alcune novità : Il team di Google ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento nel Play Store dell'applicazione Wear OS by Google. Ecco le novità introdotte L'articolo Wear OS by Google si aggiorna con alcune novità proviene da TuttoAndroid.