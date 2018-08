We Happy Few | il videogame visionario

We Happy Few Recensione : intrigante - ma manca qualcosa : Uno sviluppo travagliato quello di We Happy Few. Tre anni in early access, cambi di rotta e di scelte da parte di Compulsion Games. Durante questi anni il gioco è cambiato molto e da survival procedurale si è trasformato in un gioco simile a tratti a BioShock, di cui prende alcune atmosfere, con una storia molto più importante e obiettivi precisi da raggiungere. Insomma, un gioco diverso forse rispetto a quello che si aspettavano alcuni ...

We Happy Few : pubblicato in rete un video Walkthrough con tanto di ending : We Happy Few si presenta come un mondo generato proceduralmente nel quale la maggior parte dei suoi abitanti ci vanno pesante con le droghe che li rendono spensierati e giocosi.Come riporta Gamingbolt, il gioco ci permette di esplorare la storia di tre diversi cittadini che si ribellano a questo sistema contorto e decidono di combatterlo, anche se la chiave per farlo è fingere di conformarsi.Il gioco è ambientato in una possibile Inghilterra ...

We Happy Few Recensione - il peso della memoria : A volte ripone piena fiducia nella scienza, nel buonsenso umano e nella fratellanza tra i popoli, prefigurandosi un mondo pacifico e prosperoso; ma nella maggior parte dei casi, anche a causa di un ...

We Happy Few disponibile al download per Xbox One : We Happy Few, il nuovo gioco sviluppato da Compulsion Games, dopo un periodo di anteprima con numerosi cambiamenti è finalmente sbarcato su Xbox One nella sua versione completa e definitiva. E’ un titolo che sicuramente sta già facendo parlare di sè con una trama molto particolare e per certi versi innovativa dove il videogiocatore deve affrontare sfide di sopravvivenza. Il tutto si svolge in una società che viene controllata grazie ...

We Happy Few - recensione : Adattarsi per sopravvivere, in questa breve frase potremmo raccogliere l'intero senso di We Happy Few: il suo stesso sviluppo ad esempio, che lo ha visto cambiare di volta in volta per compiacere i fan in spasmodica attesa. Nel lontano 2016 l'opera di Compulsion Games esordiva in early access rivelando un survival arduo, dispersivo nella sua struttura sandbox e crudele nella sua difficoltà. Ma adattarsi è la chiave di tutto, ed il titolo che ci ...

We Happy Few si mostra in un inquietante quanto divertente trailer di lancio : We Happy Few sarà disponibile da domani 10 agosto 2018 su PC, Xbox One e PS4, e per l'occasione Compulsion Games ha pubblicato un imperdibile trailer di lancio che potete trovare all'interno di questa notizia.Il trailer, riportato da VG24/7, è reso più che unico dalla sapiente miscela di una colonna sonora fantastica e dalle sequenze che ci presentano il mondo di We Happy Few, dove è la felicità in ogni sua forma a regnare sovrana. I tre ...

Alle 21 un tuffo nell'affascinante universo distopico di We Happy Few nella diretta di Nerding After Dinner : Come ogni giovedì anche quest'oggi sarà tempo di Nerding After Dinner, la nostra classica rubrica serale che ci mette di fronte ad alcune perle nascoste del panorama indie o ai grandissimi titoli del momento. In questo caso abbiamo deciso di parlarvi di We Happy Few, affascinante avventura realizzata da Compulsion Games, software house già responsabile del particolare Contrast e recentemente acquisita da Microsoft.Benvenuti a Wellington Wells, ...

We Happy Few : Compulsion Games svela i dettagli del season pass : Mentre poco tempo fa abbiamo approfondito la nostra conoscenza di Arthur Hastings, che sarà il primo personaggio giocabile di We Happy Few, ecco che Compulsion Games annuncia i primi dettagli del season pass.Stando a quanto riportato da VG247.com, innanzitutto il season pass è incluso nella sola Deluxe Edition, ma a breve potrà essere acquistato singolarmente. Il pass stagionale conterrà 3 espansioni e, ognuna di queste, rappresenterà ...

We Happy Few : Season Pass e modalità Sandbox : A partire dal 10 agosto We Happy Few sarà ufficialmente e finalmente disponibile nella sua versione definitiva per PC, Xbox One e PS4. In data odierna Compulsion Games ci svela i contenuti del Season Pass. We Happy Few Season Pass: I contenuti presenti al suo interno Coloro che acquisteranno il Passa stagionale, avranno accesso a 3 espansioni: Roger & James in: They Came From Below: Precocious Roger e Impetuous James si troveranno di ...

Arthur Hastings sarà il primo personaggio giocabile di We Happy Few : We Happy Few è in uscita all'inizio di agosto e, prima del suo lancio, Compulsion Games ha finalmente rivelato il terzo personaggio giocabile per il gioco.Come segnala Dualshockers, Arthur Hastings sarà il primo personaggio giocabile (in ordine di apparizione) che sarà disponibile per il gioco in We Happy Few. Compulsion descrive Arthur come "assolutamente insignificante", rivestendo il ruolo di una sorta di cittadino comune. Tuttavia, quando ...

We Happy Few riceve un nuovo - inquietante trailer di gameplay : A poco più di un mese dall'uscita di We Happy Few, Gearbox Publishing and Compulsion Games hanno pubblicato oggi un nuovo trailer di gameplay del gioco, utile per farsi un'idea delle meccaniche e dei pericoli di questo peculiare action adventure con elementi survival.Il lungo video di gameplay spiega con pochi piccoli accorgimenti come vivere una vita felice all'interno del mondo di We Happy Few, che per sopravvivere ci costringerà a camuffarci ...