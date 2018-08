Wall Street | avvio in lieve rialzo | Dj +0 | 01% | | fiducia per negoziati Usa-Canada

Borsa : Wall Street apre positiva - Dow Jones +0 - 07% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Wall Street riflessiva in avvio : Partenza incerta per la borsa americana nonostante la sorpresa del PIL del 2° trimestre , rivisto al rialzo al +4,2% dal +4,1% della prima lettura. Il Dow Jones si attesta sui valori della vigilia a ...

Wall Street : partenza condizionata dal Pil - attenzione ai titoli di internet e social media : La nomina di Clarida, economista presso Pimco e professore di economia all'Università della Columbia, era stata proposta ad aprile dallo stesso presidente Donald Trump ed è stata approvata ieri sera ...

Wall Street : terza seduta di fila da record per S&P 500 e Nasdaq : New York, 28 ago., askanews, - Per la terza seduta di fila, l'S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno chiuso la seduta odierna in territorio record. L'indice benchmark non è però riuscito a mantenersi ...

Wall Street a piccoli passi a metà giornata : Dopo un avvio in lieve rialzo si indebolisce la performance della Borsa di Wall Street , con il Dow Jones che ritorna poco sopra i livelli della vigilia. Sulla parità lo S&P-500 , mentre fa piccoli ...

Wall Street : S&P 500 da record - toccati i 2900 punti : Nuovo record per l'indice S&P500 che per la prima volta conquista il tetto dei 2900 punti. Il Nasdaq Composito tocca anche un livello top salendo dello 0,3 per cento e il Dow Jones conquista 62 punti.

Milano unica Borsa in rosso - a Wall Street l’S&P500 per la prima volta sopra 2900 : Incerte le principali Borse europee che sfruttano solo parzialmente i benefici dell'accordo commerciale Usa-Messico. Acquisti sul settore auto. Milano resta sensibile all'andamento dei titoli di Stato - sotto pressione anche per l'incertezza sulla Legge di Bilancio - e alla questione concessioni dopo il disastro di Genova. BTp migliorano dopo l'asta del Tesoro sui Ctz. Euro/dollaro a 1,17...

WallSTREET- Dow Jones in salsa messicana - : WallStreet sui massimi storici. L'indice Dow Jones , +1%, 26.049 punti, , il più conosciuto al mondo anche da chi è totalmente digiuno di Wall Street, si è portato a un passo dal record storico grazie all'atteggiamento più prudente della Fed in materia di tassi e all'attenuazione della tensione ...

Fca vola a Wall Street con accordo Usa-Messico : +4 - 04%. Sale anche General Motors : NEW YORK - Fca e General Motors volano a Wall Street con l'accordo commerciale fra Stati Uniti e Messico. I titoli delle due case automobilistiche, le maggiori esportatrici di auto dal Messico...

Wall Street si infiamma sull'onda degli acquisti : Teleborsa, - Amplia la performance la borsa di Wall Street . Dopo un avvio sugli scudi, la borsa americana ha ampliato i guadagni a metà giornata. Gli investitori festeggiano così il nuovo accordo ...

A Wall Street il Nasdaq oltrepassa gli 8000 mila punti : Teleborsa, - Continuano al rialzo gli indici di Wall Street. Dopo i record della scorsa settimana dell' S&P-500,oggi 27 agosto è il Nasdaq a oltrepassare gli 8.000 punti. L'indice tecnologico sale ...

Wall Street : Nasdaq conquista quota 8mila - Dj torna sopra 26mila : New York, 27 ago., askanews, - Altra giornata di record a Wall Street, dove il Nasdaq Composite e l'S&P 500 hanno aperto gli scambi a livelli senza precedenti preparandosi a mettere a segno la seconda ...