Vuelta | Clarke vince in volata Molard nuovo leader

Vuelta a España 2018 - Simon Clarke : “Mi sembrava di essere in una gara su pista”. Alessandro De Marchi : “Meglio un podio che nulla” : La quinta frazione della Vuelta a España 2018 ha visto trionfare Simon Clarke (Education First) dopo una fuga di oltre 100 km. Il corridore australiano ha battuto allo sprint finale Bauke Mollema e Alessandro De Marchi , senza farsi raggiungere dal terzetto dei contrattaccanti costituito dal francese Rudy Molard (nuova maglia rossa), Davide Vilella e Floris De Tier (belga della Lotto NL-Jumbo). Nell’intervista post- gara ha descritto ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : quinta tappa Granada-Roquetas de Mar - trionfo di Clarke - Molard nuova maglia rossa : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quinta tappa della Vuelta a España 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 11.30. ...

Vuelta a Espana 2018 : è fuga bidone! Tappa a Clarke - 3° De Marchi. Classifica ribaltata - Molard nuovo leader! : Va in porto ancora la fuga alla Vuelta a España 2018 e la maglia rossa cambia padrone. Nella quinta Tappa , 188 km da Granada a Roquetas de Mar, arriva il successo dell’australiano Simon Clarke , che batte allo sprint i compagni di fuga , l’olandese Bauke Mollema e il nostro Alessandro De Marchi. Il francese Rudy Molard , sesto sul traguardo odierno, si prende il simbolo del primato, andando a superare in Classifica generale il polacco Michal ...

Vuelta 2018 – Successo in volata per Clarke sul traguardo di Roquetas de Mar : cambia la maglia rossa : Simon Clarke vince la 5ª tappa della Vuelta 2018 battendo in volata Mollema e De Marchi sul traguardo di Roquetas de Mar: cambia la maglia rossa Gli splendidi paesaggi iberici fanno da cornice alla Vuelta di Spagna 2018, arrivata quest’oggi alla 5ª tappa. Percorso interessante quello che si snoda per 188.7km da Granada a Roquetas de Mar nella giornata odierna, per una tappa di media montagna che presenta un insidioso gpm di seconda ...